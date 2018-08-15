Пьяное ДТП в Киеве: водитель "евробляхи" сбил семью и скрылся с места преступления (видео)

Иллюстративное фото (коллаж: Styler)

Преступников уже задержали

В столице Украины водитель "евробляхи" сбил семью и скрылся с места преступления. После этого горе-водитель вылетел на трамвайные пути и кинул транспортное средство. Видео инцидента опубликовал пользователь Влад Антонов на своей странице в Facebook.

"Двойное пьяное (?) ДТП с пострадавшими в Киеве на Троещине. Со слов свидетелей, водитель автомобиля #Audi KHT 297 сначала на ул. Милославской сбил семью на переходе, А затем на ул. Закревского вылетел на трамвайные пути. Водитель и пассажир собрали свои вещи и скрылись в неизвестном направлении", - сказал он.

Фото: скриншот поста (facebook.com/dtpua)

Чуть позже журналистам dtp.kiev.ua удалось показать место происшествия. На них видно, что горе-водители бросили авто прямо на трамвайных путях.

Фото: задержание виновницов ДТП (facebook.com/dtp.kiev.ua)

В то же время журналистам "Киев оперативный" далось выяснить, что полиция задержала преступников. Как оказалось, они находились в состоянии алкогольного опьянения.

В результате аварии пострадал только мужчина. Его госпитализировали с переломом обеих ног. Ребенок отделался ушибами и ссадинами.

Видео: видео с места ДТП (facebook.com/dtpua)

В то же время пользователи сети уверены, что за подобное нужно отбирать права без возможности их возвращения.

"Пожизненно лишить прав и на 5 лет в тюрьму", - сказал пользователь Олег Куц.

"Вообще жесть. Это уже за гранью", - уточнил юзер Ян Гройсман.

"Жуть, конечно. Если бы женщина с девочкой тоже назад попятились, то могли бы просто лишиться жизни из-за пьяного идиота", - подчеркнула пользователь Ольга Ольга.

Фото: скриншот комментариев (facebook.com/dtpua)

Напомним, на пляже в Запорожье люди устроили самосуд над вором.

Видео инцидента появилось в сети. Сначала на кадрах можно увидеть, как преступник ворует у людей и сбегает. Через некоторое время охрана поймала и задержала мужчину. Отдыхающие набросились на него и избили. Очевидно, люди были в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее на Закарпатье местные жители чуть не устроили самосуд из-за убийства школьника.

Также сообщалось, что во Львове прохожие хотели устроить самосуд над виновником ДТП.

Обзор резонансных ДТП, случившихся за месяц (video.rbc.ua)