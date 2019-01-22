П'яне ДТП в Ужгороді: яке покарання понесуть п'яні арабські студенти

Колаж: РБК-Україна

Троє студентів-арабів вчилися в Ужгороді на третьому курсі

Трьох студентів, які потрапили в скандальну історію відраховують з університету. Відповідної наказ вже підписаний ректором університету. Про це повідомляє поліція Закарпатській області.

Університет підготував відповідний пакет документів про відрахування зазначених осіб і найближчим часом документи будуть передані в міграційну службу. Після чого представники служби вирішать питання про доцільність перебування даних молодих людей на території України.

Крім того, у разі порушення вимог законодавства – міграційна служба скасує їх види на проживання, що стане підставою для депортації з країни.

Стало відомо, що один із студентів, який найбільше вів себе зухвало, навчався на стоматологічному факультеті, двоє інших-на медичному. При цьому всі троє були вже на 3 курсі.

Нагадаємо, що в Ужгороді вночі на Водохреща студенти-араби в нетверезому стані їздили на машині по місту і потрапили в ДТП. Після аварії вони хотіли їхати далі, але очевидець події почав їх знімати на відео.

Відео: YouTube/Karpatska Sich

Після цього з машини вийшов водій з розбитою головою і почав кинутися на свідка зі словами: "Чому ти фоткаешь, бл**ь!? Пішов на**й!.. Я тут тра**аю всіх".

Раніше повідомлялося, що в Ужгороді на двох підлітків, які займалися спортом, накинулася і побила компанія ромів. Один з потерпілих втратив свідомість.

Ми також повідомляли про те, що підозрюваний у підпалі угорського центру в Ужгороді назвав замовника.