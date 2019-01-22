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Пьяное ДТП в Ужгороде: какое наказание понесут пьяные арабские студенты

STYLERЖизнь    22.01.2019 - 17:32
Пьяное ДТП в Ужгороде: какое наказание понесут пьяные арабские студенты
Коллаж: РБК-Украина

Трое студентов-арабов учились в Ужгороде на третьем курсе

Трех студентов, которые попали в скандальную историю отчисляют из университета. Соответствующей приказ уже подписан ректором университета. Об этом сообщает полиция Закарпатской области.

Университет подготовил соответствующий пакет документов об отчислении указанных лиц и в ближайшее время документы будут переданы в миграционную службу. После чего представители службы решат вопрос о целесообразности пребывания данных молодых людей на территории Украины.

Кроме того, в случае нарушения требований законодательства – миграционная служба отменит их виды на жительство, что станет основанием для депортации из страны.

Стало известно, что один из студентов, который больше всего вел себя вызывающе, учился на стоматологическом факультете, двое остальных на медицинском. При этом все трое были уже на 3 курсе.

Напомним, что в Ужгороде ночью на Крещение студенты-арабы в нетрезвом состоянии ездили на машине по городу и попали в ДТП. После аварии они хотели ехать дальше, но очевидец происшествия начал их снимать на видео.

Видео: YouTube/Karpatska Sich

После этого из машины вышел водитель с разбитой головой и начал броситься на свидетеля со словами: "Почему ты фоткаешь, бл**ь!? Пошел на**й!.. Я здесь тра**аю всех".

Ранее сообщалось, что в Ужгороде на двух подростков, которые занимались спортом, набросилась и избила компания ромов. Один из пострадавших потерял сознание.

Мы также сообщали о том, что подозреваемый в поджоге венгерского центра в Ужгороде назвал заказчика.

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