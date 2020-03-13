В п'ятницю 13-го українська група випустила "альбом жахів"

13 історій - 13 пісень до 13 березня. Лінійний символізм - кращий спосіб правильно донести до аудиторії концепцію дебютного альбому українського рок гурту OMANA., які зовсім недавно представили містичне відео.

"Ми вирішили створити альбом, який міг би стати саундтреком до фільму жахів", - пояснює фронтмен OMANA Олексій Богомільний - в минулому гітарист настільки ж схильної до містицизму групи Vivienne Mort.

Олексій каже, що виріс на епосі лонгплеїв. Тому цілісна концепція для нього не порожній звук. Примітно, що довгоочікуваний "Альбом жахів" група презентує в форматі CD з 16-сторінковим буклетом.

"Сам альбом - це 13 містичних історій, в яких образи паранормального використовуються як протиставлення утопії. Реальне життя часто підступне та страшне. А потойбічні герої дають свободу думки, активуючи фантазію і уяву ", - зазначають учасники групи.

В їх містичному всесвіті уживаються найрізноманітніші образи. Таємничий ліс та інші планети - як місце дії. Вампіри, демони, маги та привиди - як дійові особи. Теми любові, свободи, звільнення від гнітючих рамок та кайданів - як загальний лейтмотив усього релізу.

Що до звучання OMANA, то тут є величезний простір для відсилань і паралелей.

"Ми шукали нового звучання, експериментували з семплерами і синтезаторами. Змішували все, що нам подобається в електронній та гітарної музики. Але намагалися при цьому пам'ятати про те, що пісні мають залишатися живими і душевними, а не просто треками з новим модним саундом. Все зробила магія між нами і шалений потік уяви. Те, що вийшло, ми лише приправили теплим ламповим звуком", - зазначають музиканти.

OMANA - Альбом Жахів

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