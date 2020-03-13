В пятницу 13-го украинская группа выпустила "альбом ужасов"

13 историй - 13 песен к 13 марта. Линейный символизм - лучший способ правильно донести до аудитории концепцию дебютного альбома украинской рок-группы OMANA, которые совсем недавно представили мистическое видео.

“Мы решили создать альбом, который мог бы стать саундтреком к фильму ужасов”, - поясняет фронтмен OMANA Алексей Богомольный - в прошлом гитарист столь же склонной к мистицизму группы Vivienne Mort.

Алексей говорит, что вырос на эпохе лонгплеев. Потому цельная концепция для него не пустой звук. Примечательно, что долгожданный “Альбом ужасов” группа презентует в формате CD с 16-страничным буклетом.

“Сам альбом - это 13 мистических историй, в которых образы паранормального используются как противопоставление утопии. Реальная жизнь часто коварна и страшна. А потусторонние герои дают свободу мысли, активируя фантазию и воображение”, - отмечают участники группы.

В их мистической Вселенной уживаются самые разные образы. Таинственный лес и другие планеты - как место действия. Вампиры, демоны, маги и приведения - как действующие лица. Темы любви, свободы, освобождения от давящих рамок и оков - как общий лейтмотив всего релиза.

Что до звучания OMANA, то здесь есть огромное пространство для отсылок и параллелей.

"Мы искали новое звучание, экспериментировали с сэмплерами и синтезаторами. Смешивали все, что нам нравится в электронной и гитарной музыке. Но старались при этом помнить о том, что песни должны оставаться живыми и душевными, а не просто треками с новым модным саундом. Все сделала магия между нами и сумасшедший поток воображения. То, что получилось, мы лишь приправили теплым ламповым звуком”, - отмечают музыканты.

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