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Робота за кордоном. Кому з українців зараз платять по 100 тисяч

Фото: Як влаштуватися на роботу за кордоном (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Роботодавці з усього світу продовжують наймати українців на роботу. Під час війни багато наших співвітчизників виїхало і працевлаштувалося за кордоном, але робота все ще є - вакансії пропонуються, а заробіток обіцяють чималий.

Кому готові найбільше платити в липні, розповіли Styler спеціалісти з OLX Робота.

ЄС та Ізраїль пропонують найбільше роботи

Експерти кажуть, що як і до війни, найчастіше українцям пропонують роботу в ЄС та Ізраїлі.

Найбільше оголошень про роботу в Польщі - понад 1700 оголошень, причому порівняно з квітнем вакансій стало взагалі у 2,5 рази більше.

Де платять найбільше, а де найменше

Що стосується заробітних плат, то найбільше українцям за роботу платять у:

  • США - понад 110 тис. грн,
  • Канаді - 95 тис. грн,
  • Норвегії - 90 тис. грн,
  • Ізраїлі - 85 тис. грн.

Найнижчу ж середню плату по Європі (до 30 тис. грн) пропонують у Болгарії (20,2 тис. грн), Угорщині (24,5 тис. грн), та в Греції (27,5 тис. грн).

Країни з найбільшою кількістю вакансій для українців у липні 2022 року

Яких спеціалістів шукають за кордоном найчастіше

Найбільше шансів влаштуватися мають різноробочі, також чимало вакансій є на виробництві та у транспортній сфері.

Безумовний лідер за кількістю оголошень - пакувальник/фасувальник. За неї, в залежності від країни, спеціалістам можуть пропонувати від 28 тис. грн у Литві до 57,8 тис. грн у Нідерландах.

Також серед найпоширеніших варіанти для різноробочих із зарплатою від 31 тис. грн до 87,6 тис. грн, а також вакансії для водіїв із зарплатою від 39,5 до 81,5 тис. грн.

Українцям спростили пошук роботи в Польщі

Наразі для пошукачів роботи у Польщі створено "гарячу лінію". Для цього необхідно зателефонувати за номером +48 22 10 10 191 або +38 094 711 71 70 та відповісти на два запитання: "В якому місті ви шукаєте роботу?” і "У якій галузі ви шукаєте роботу? / Яка ваша професія?". Послуга безкоштовна, абонент платить лише за з’єднання, згідно з тарифом оператора.

Лінія працює на основі технологій штучного інтелекту та надсилає SMS з посиланням на перелік вакансій на olx.pl (польський сайт з пошуку роботи).

Раніше ми писали, кому з робітничих професій в Україні зараз платять найбільше.

Також повідомлялося, які професії серед українців найбільш затребувані влітку 2022.

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