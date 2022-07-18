Работа за границей. Кому из украинцев сейчас платят по 100 тысяч

Работодатели со всего мира продолжают нанимать украинцев на работу. Во время войны много наших соотечественников уехало и трудоустроилось за рубежом, но работа все еще есть - вакансии предлагаются, а заработок обещают немалый.
Кому готовы больше всего платить в июле, рассказали Styler специалисты из Работа OLX.
Эксперты говорят, что как и до войны, чаще всего украинцам предлагают работу в ЕС и Израиле.
Больше всего объявлений о работе в Польше - более 1700 объявлений, причем по сравнению с апрелем вакансий стало вообще в 2,5 раза больше.
Что касается заработных плат, то больше всего украинцам за работу платят в:
Самую же низкую же среднюю плату по Европе (до 30 тыс. грн предлагают в Болгарии (20,2 тыс. грн), Венгрии (24,5 тыс. грн), и в Греции (27,5 тыс. грн).
Больше всего шансов устроиться имеют разнорабочие, также немало вакансий есть на производстве и в транспортной сфере.
Безусловный лидер по количеству объявлений - упаковщик/фасовщик. За нее, в зависимости от страны, специалистам могут предлагать от 28 тыс. грн в Литве до 57,8 тыс. грн в Нидерландах.
Также среди самых распространенных варианты для разнорабочих с зарплатой от 31 тыс. грн до 87,6 тыс. грн, а также вакансии для водителей с зарплатой от 39,5 до 81,5 тыс. грн.
Сейчас для поисковиков работы в Польше создана "горячая линия". Для этого необходимо позвонить по номеру +48 22 10 10 191 или +38 094 711 71 70 и ответить на два вопроса: "В каком городе вы ищете работу?" и "В какой отрасли вы ищете работу? / Какая ваша профессия?". Услуга бесплатная, абонент платит только за соединение, согласно тарифу оператора.
Линия работает на основе технологий искусственного интеллекта и присылает SMS со ссылкой на перечень вакансий на olx.pl (польский сайт по поиску работы).
Ранее мы писали, кому из рабочих профессий в Украине сейчас платят больше всего.
Также сообщалось, какие профессии среди украинцев наиболее востребованы летом 2022.