Работа за границей. Кому из украинцев сейчас платят по 100 тысяч

ЕС и Израиль предлагают больше всего работы

Эксперты говорят, что как и до войны, чаще всего украинцам предлагают работу в ЕС и Израиле.

Больше всего объявлений о работе в Польше - более 1700 объявлений, причем по сравнению с апрелем вакансий стало вообще в 2,5 раза больше.

Где платят больше, а где меньше

Что касается заработных плат, то больше всего украинцам за работу платят в:

США - более 110 тыс. грн,

Канаде - 95 тыс. грн,

Норвегии - 90 тыс. грн,

Израиле - 85 тыс. грн.

Самую же низкую же среднюю плату по Европе (до 30 тыс. грн предлагают в Болгарии (20,2 тыс. грн), Венгрии (24,5 тыс. грн), и в Греции (27,5 тыс. грн).

Страны с наибольшим количеством вакансий для украинцев в июле 2022 года

Каких специалистов ищут за рубежом чаще всего

Больше всего шансов устроиться имеют разнорабочие, также немало вакансий есть на производстве и в транспортной сфере.

Безусловный лидер по количеству объявлений - упаковщик/фасовщик. За нее, в зависимости от страны, специалистам могут предлагать от 28 тыс. грн в Литве до 57,8 тыс. грн в Нидерландах.

Также среди самых распространенных варианты для разнорабочих с зарплатой от 31 тыс. грн до 87,6 тыс. грн, а также вакансии для водителей с зарплатой от 39,5 до 81,5 тыс. грн.

Украинцам упростили поиск работы в Польше

Сейчас для поисковиков работы в Польше создана "горячая линия". Для этого необходимо позвонить по номеру +48 22 10 10 191 или +38 094 711 71 70 и ответить на два вопроса: "В каком городе вы ищете работу?" и "В какой отрасли вы ищете работу? / Какая ваша профессия?". Услуга бесплатная, абонент платит только за соединение, согласно тарифу оператора.

Линия работает на основе технологий искусственного интеллекта и присылает SMS со ссылкой на перечень вакансий на olx.pl (польский сайт по поиску работы).