Робота прямо зараз: які з/п пропонують українцям без досвіду роботи
Повномасштабне вторгнення в Україну призвело до того, що частина жителів нашої країни залишилася без роботи або ж на їхньому постійному місці роботи є скорочення працівників, умов праці та заробітних плат.
Це підштовхнуло багатьох українців шукати інші джерела доходу та навіть змінити рід діяльності, щоб мати можливість забезпечити себе та свої сім'ї.
Яку роботу без досвіду роботи зараз пропонують в Україні та які зарплати платять таким працівникам – читайте у матеріалі нижче.
За даними опитування OLX Робота, за період війни вже 22% українців змінили основну професію, а 49% готові змінити свій профіль роботи.
Де зараз шукають роботу українці
Основними способами пошуку вакансій є онлайн-платформи – у 60% опитаних, допомагають знайомі – 20%, і лише 5% українців зверталися до служби зайнятості.
При цьому найважливішим фактором у виборі нової професії став рівень зарплати. А також можливість брати додаткові зміни, щоби заробити більше грошей.
Кого зараз шукають роботодавці
Найбільше вакансій зараз на працівників роздрібної торгівлі, продажу та закупівлі. У сфері транспортної логістики - склади та доставка. А також робота на виробництві – робітничі спеціальності.
Яку зарплатню пропонують за роботу без досвіду
У середньому претенденти хочуть отримувати зарплату у розмірі від 10 до 20 тисяч гривень. У зазначених вище категоріях роботодавці готові наймати робітників без досвіду на зарплати в діапазоні від 9 до 28 тисяч гривень.
Середня заробітна плата у сфері роздрібної торгівлі/продажу/закупівлі - від 10 до 15,5 тисяч гривень
У сфері логістика/склад/доставка найбільше вакансій для водіїв та таксистів. Водіям таксі пропонують зарплатню 25 тисяч гривень, а от далекобійникам - у середньому 44 тисячі гривень.
Найбільший попит у сфері виробництво/робочі спеціальності на швачок. Працівникам без досвіду роботи готові платити від 13,5 тисяч гривень.
До речі, раніше ми писали про те, що названо найпопулярнішу професію в Україні.
А ще розповідали про те, на якій роботі, окрім ІТ, зараз платять найвищі зарплати.