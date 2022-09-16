ua ru
Пт, 16 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Работа прямо сейчас: какие з/п предлагают украинцам без опыта работы

Новина українською →
Пятница 16 сентября 2022 09:02
Работа прямо сейчас: какие з/п предлагают украинцам без опыта работы Какую работу в Украине сейчас предлагают без опыта (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Полномасштабное вторжение в Украину привело к тому, что часть жителей нашей страны остались без работы или же на их постоянном месте работы есть сокращения работников, условий труда и заработных плат.

Это подтолкнуло многих украинцев искать другие источники дохода и даже сменить род деятельности, чтобы иметь возможность обеспечить себя и свои семьи.

Какую работу без опыта работы сейчас предлагают в Украине и какие зарплаты платят таким работникам - читайте в материале ниже.

По данным опроса OLX Работа, за период войны уже 22% украинцев сменили основную профессию, а 49% - готовы изменить свой профиль работы.

Где сейчас ищут работу украинцы

Основными способами поиска вакансий являются онлайн-платформы - у 60% опрошенных, помогают знакомые - 20%, и только 5% украинцев обращались в службу занятости.

При этом, самым важным фактором в выборе новой профессии стал уровень зарплаты. А также возможность брать дополнительные смены, чтобы заработать больше денег.

Кого сейчас ищут работодатели

Больше всего вакансий сейчас на работников розничной торговли, продаж и закупок. В сфере транспортной логистики - склады и доставка. А также работа на производстве - рабочие специальности.

Какую зарплату предлагают за работу без опыта

В среднем соискатели хотят получать зарплату в размере от 10 до 20 тысяч гривен. В указанных выше категориях работодатели готовы нанимать работников без опыта на зарплаты в диапазоне от 9 до 28 тысяч гривен.

Средняя заработная плата в сфере розничной торговли/продажи/закупки - от 10 до 15,5 тысячи гривен

В сфере логистика/склад/доставка больше всего вакансий для водителей и таксистов. Водителям такси предлагают зарплату в 25 тысяч гривен, а вот дальнобойщикам - в среднем 44 тысячи гривен.

Самый большой спрос в сфере производство/рабочие специальности на швей. Работникам без опыта работы готовы платить от 13,5 тысячи гривен.

Кстати, ранее мы писали о том, что названа самая популярная профессия в Украине.

А еще рассказывали о том, на какой работе, кроме IT, сейчас платят самые высокие зарплаты.

Читайте РБК-Украина в Google News
работа в Украине работа поиск работы
LITE
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь