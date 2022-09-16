Работа прямо сейчас: какие з/п предлагают украинцам без опыта работы

Это подтолкнуло многих украинцев искать другие источники дохода и даже сменить род деятельности, чтобы иметь возможность обеспечить себя и свои семьи.

Полномасштабное вторжение в Украину привело к тому, что часть жителей нашей страны остались без работы или же на их постоянном месте работы есть сокращения работников, условий труда и заработных плат.

Какую работу без опыта работы сейчас предлагают в Украине и какие зарплаты платят таким работникам - читайте в материале ниже.

По данным опроса OLX Работа, за период войны уже 22% украинцев сменили основную профессию, а 49% - готовы изменить свой профиль работы.

Где сейчас ищут работу украинцы

Основными способами поиска вакансий являются онлайн-платформы - у 60% опрошенных, помогают знакомые - 20%, и только 5% украинцев обращались в службу занятости.

При этом, самым важным фактором в выборе новой профессии стал уровень зарплаты. А также возможность брать дополнительные смены, чтобы заработать больше денег.

Кого сейчас ищут работодатели

Больше всего вакансий сейчас на работников розничной торговли, продаж и закупок. В сфере транспортной логистики - склады и доставка. А также работа на производстве - рабочие специальности.

Какую зарплату предлагают за работу без опыта

В среднем соискатели хотят получать зарплату в размере от 10 до 20 тысяч гривен. В указанных выше категориях работодатели готовы нанимать работников без опыта на зарплаты в диапазоне от 9 до 28 тысяч гривен.

Средняя заработная плата в сфере розничной торговли/продажи/закупки - от 10 до 15,5 тысячи гривен

В сфере логистика/склад/доставка больше всего вакансий для водителей и таксистов. Водителям такси предлагают зарплату в 25 тысяч гривен, а вот дальнобойщикам - в среднем 44 тысячи гривен.

Самый большой спрос в сфере производство/рабочие специальности на швей. Работникам без опыта работы готовы платить от 13,5 тысячи гривен.