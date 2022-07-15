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Без роботи не залишимося: список спеціальностей, на які буде попит після війни

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Україна, П'ятниця 15 липня 2022 10:35
Без роботи не залишимося: список спеціальностей, на які буде попит після війни Які спеціальності будуть популярні в Україні після війни (колаж: Styler)
Автор: Анна Шиканова

Війна Росії проти України призвели до втрати робочих місць у багатьох наших громадян. Частина підприємств була зруйнована, комусь довелося скоротити або повністю згорнути бізнес, а чиясь робота просто втратила актуальність. Люди змушені були змінювати місце проживання, свою професію і зайнятися тим, чим раніше не займалися.

Styler зібрав список найактуальніших професій, на які буде величезний попит після війни.

Спеціалісти будівельних та робітничих спеціальностей

В Україні житлові будинки в багатьох областях постраждали від постійних обстрілів і ракетних ударів. Зруйновані адміністративні будівлі, дороги, мости, комунікації.

Після закінчення війни будуть потрібні фахівці, які зможуть спроєктувати та побудувати нові будівлі, інфраструктуру. А також ті майстри, які зможуть швидко і якісно відремонтувати приміщення.

Зокрема, будуть потрібні такі спеціалісти:

  • архітектори
  • проєктувальники
  • дизайнери
  • будівельники
  • муляри
  • столяри
  • електрики
  • зварювальники
  • маляри
  • облицювальники
  • озеленювачі

Без роботи не залишимося: список спеціальностей, на які буде попит після війни

На будівельників буде попит (фото: Freepik)

І варто відзначити, що великим попитом будуть користуватися фахівці, які зможуть не тільки відновити старі будівлі або побудувати схожі, а ті, хто вже зараз почав змінювати принципи побудови будівель, знає новітні технології та вивчає досвід інших країн (наприклад, Ізраїлю).

Сфера будівництва потягне за собою й інші сфери - виробництво матеріалів, логістику, спеціальну автоматизовану техніку для будівництва.

А значить, будуть потрібні:

  • інженери
  • менеджери з продажу
  • робітники на заводи з виробництва будівельної техніки та матеріалів.

Працівники агросфери

Фахівці в сільському господарстві були затребувані й до війни.

Але після її закінчення попит зросте в кілька разів, оскільки Україні потрібно піднімати сільське господарство і відновити все, що було знищено Росією.

Без роботи не залишимося: список спеціальностей, на які буде попит після війни

Агробізнес процвітатиме (фото: Freepik)

Військові і силовики

Після закінчення війни в Україні потрібна буде потужна і професійна армія. І структура в цій сфері напевно буде змінюватися.

Потрібні будуть фахівці в багатьох сферах - від поліції до військово-промислового та оборонного комплексу.

Без роботи не залишимося: список спеціальностей, на які буде попит після війни

Українська армія стане ще кращою! (фото: Pete Kiehart/Getty Images)

Медики

Війна змінила підхід до цієї соціальної сфери та швидше за все після війни з'явиться набагато більше вакансій зі знанням тактичної медицини, хірургів, які можуть працювати в польових умовах, дитячих лікарів.

Будуть потрібні:

  • хірурги
  • кардіологи
  • неврологи
  • фізіотерапевти
  • фахівці з реабілітації та протезування.

Тим більше у відновлених містах будуть відбудовувати лікарні та поліклініки - і там будуть потрібні висококваліфіковані медпрацівники.

Без роботи не залишимося: список спеціальностей, на які буде попит після війни

Кваліфікованих лікарів мало не буває (фото: Freepik)

Працівники в галузі транспорту та логістики

За останні місяці в Україні навчилися переводити логістичні шляхи за абсолютно новими напрямками й більшість з них зосереджена у сфері перевезень.

А ще потрібно буде перевозити матеріал для будівництва - на відбудові міст. Тому транспортна сфера і сфера логістики буде дуже затребуваною.

Будуть потрібні:

  • водії
  • оператори перевезень
  • менеджери із закупівель та збуту
  • логісти.

А ще будуть потрібні професіонали для роботи на залізниці та пілоти.

Без роботи не залишимося: список спеціальностей, на які буде попит після війни

Логістика розвиватиметься в Україні (фото: Freepik)

Енергетики

Одним з важливих пріоритетів після війни стане енергетична незалежність. Розвиватиметься Альтернативна енергетика, власні родовища. І це призведе до попиту на ринку праці на професіоналів у сфері енергетики та видобутку газу.

Потрібні будуть фахівці з біопалива та біоенергетики, біогазу, вітряної енергетики, гідроенергетики, сонячної енергетики тощо.

Без роботи не залишимося: список спеціальностей, на які буде попит після війни

За альтернативною енергетикою - майбутнє (фото: Freepik)

Рятувальники та правоохоронці

Після війни будуть потрібні співробітники ДСНС і поліція. Для розбору завалів, допомоги громадянам, для відновлення порядку, захисту українців.

І ці сфери також потребуватимуть професіоналів з абсолютно новими знаннями та підходом до своєї роботи.

Без роботи не залишимося: список спеціальностей, на які буде попит після війни

Після війни будуть потрібні рятувальники (РБК-Україна)

Психологи і психотерапевти

Після війни психологи та психотерапевти, в тому числі й військові, знадобляться практично кожному українцю. А це означає, що попит на них зросте в кілька десятків разів.

Зараз фахівців готують вже в багатьох навчальних закладах, але є сенс збільшити кількість майбутніх психологів у вищих навчальних закладах вже зараз.

На жаль, крім фізичних ран, українцям доведеться багато років заліковувати рани душевні та психологічні. І це стосується не тільки цивільного населення, а й військових.

Після війни курс психотерапії повинен стати обов'язковим для кожного захисника України.

Без роботи не залишимося: список спеціальностей, на які буде попит після війни

До психологів звертається багато людей (фото: Freepik)

IT-спеціалісти

Розвиток технологій буде продовжувати набирати обертів і в Україні будуть потрібні фахівці в цій сфері після війни. Вже зараз ми бачимо, як цифрові технології допомагають швидше отримувати й обробляти інформацію у всіх сферах життя.

Цифрова революція триватиме, а тому без програмістів, вебдизайнерів, розробників, аналітиків та інженерів країна не обійдеться. Будуть потрібні фахівці й з кібербезпеки.

Без роботи не залишимося: список спеціальностей, на які буде попит після війни

Попит на комп'ютерні спеціальності найближчим часом точно не зникне (фото: Freepik)

Освітяни

Через війну Україна втратила частину фахівців у сфері освіти. І всі професії, які позначені вище, потребуватимуть нових факультетів. А значить - будуть потрібні викладачі та фахівці, які готуватимуть кваліфікованих спеціалістів для нашої країни.

Без роботи не залишимося: список спеціальностей, на які буде попит після війни

Буде тренд на фахівців у освітній сфері (фото: Freepik)

Торговці

Ця сфера буде потрібна після війни не менше всіх інших.

Буде попит на:

  • продавців
  • касирів
  • консультантів
  • адміністраторів
  • менеджерів з продажу.

Дрібна торгівля в Україні буде розвиватися і будуть відкриватися зовсім невеликі магазини, склади, цехи та виробництва.

Без роботи не залишимося: список спеціальностей, на які буде попит після війни

Сфера торговлі буде потрібна після війни (фото: Freepik)

Маркетологи і рекламники

З перших днів війни ця сфера діяльності значно скоротилася, але це тимчасове явище. Після війни будуть потрібні фахівці, без яких не обійдуться всі інші - будівництво, торгівля, IT.

Будуть потрібні професіонали у сфері реклама, PR, маркетингу.

Також будуть потрібні маркетологи, контент-менеджери, менеджери з продажу та SMM-фахівці.

Без роботи не залишимося: список спеціальностей, на які буде попит після війни

Хороші маркетологи і рекламники будуть в пошані (фото: Freepik)

Раніше ми писали про те, хто вже зараз може заробляти в Україні до 80 тисяч гривень.

А ще ми розповідали про те, яких фахівців на дому зараз шукають і які пропонують зарплати.

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