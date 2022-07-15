Без роботи не залишимося: список спеціальностей, на які буде попит після війни
Війна Росії проти України призвели до втрати робочих місць у багатьох наших громадян. Частина підприємств була зруйнована, комусь довелося скоротити або повністю згорнути бізнес, а чиясь робота просто втратила актуальність. Люди змушені були змінювати місце проживання, свою професію і зайнятися тим, чим раніше не займалися.
Styler зібрав список найактуальніших професій, на які буде величезний попит після війни.
Спеціалісти будівельних та робітничих спеціальностей
В Україні житлові будинки в багатьох областях постраждали від постійних обстрілів і ракетних ударів. Зруйновані адміністративні будівлі, дороги, мости, комунікації.
Після закінчення війни будуть потрібні фахівці, які зможуть спроєктувати та побудувати нові будівлі, інфраструктуру. А також ті майстри, які зможуть швидко і якісно відремонтувати приміщення.
Зокрема, будуть потрібні такі спеціалісти:
- архітектори
- проєктувальники
- дизайнери
- будівельники
- муляри
- столяри
- електрики
- зварювальники
- маляри
- облицювальники
- озеленювачі
На будівельників буде попит (фото: Freepik)
І варто відзначити, що великим попитом будуть користуватися фахівці, які зможуть не тільки відновити старі будівлі або побудувати схожі, а ті, хто вже зараз почав змінювати принципи побудови будівель, знає новітні технології та вивчає досвід інших країн (наприклад, Ізраїлю).
Сфера будівництва потягне за собою й інші сфери - виробництво матеріалів, логістику, спеціальну автоматизовану техніку для будівництва.
А значить, будуть потрібні:
- інженери
- менеджери з продажу
- робітники на заводи з виробництва будівельної техніки та матеріалів.
Працівники агросфери
Фахівці в сільському господарстві були затребувані й до війни.
Але після її закінчення попит зросте в кілька разів, оскільки Україні потрібно піднімати сільське господарство і відновити все, що було знищено Росією.
Агробізнес процвітатиме (фото: Freepik)
Військові і силовики
Після закінчення війни в Україні потрібна буде потужна і професійна армія. І структура в цій сфері напевно буде змінюватися.
Потрібні будуть фахівці в багатьох сферах - від поліції до військово-промислового та оборонного комплексу.
Українська армія стане ще кращою! (фото: Pete Kiehart/Getty Images)
Медики
Війна змінила підхід до цієї соціальної сфери та швидше за все після війни з'явиться набагато більше вакансій зі знанням тактичної медицини, хірургів, які можуть працювати в польових умовах, дитячих лікарів.
Будуть потрібні:
- хірурги
- кардіологи
- неврологи
- фізіотерапевти
- фахівці з реабілітації та протезування.
Тим більше у відновлених містах будуть відбудовувати лікарні та поліклініки - і там будуть потрібні висококваліфіковані медпрацівники.
Кваліфікованих лікарів мало не буває (фото: Freepik)
Працівники в галузі транспорту та логістики
За останні місяці в Україні навчилися переводити логістичні шляхи за абсолютно новими напрямками й більшість з них зосереджена у сфері перевезень.
А ще потрібно буде перевозити матеріал для будівництва - на відбудові міст. Тому транспортна сфера і сфера логістики буде дуже затребуваною.
Будуть потрібні:
- водії
- оператори перевезень
- менеджери із закупівель та збуту
- логісти.
А ще будуть потрібні професіонали для роботи на залізниці та пілоти.
Логістика розвиватиметься в Україні (фото: Freepik)
Енергетики
Одним з важливих пріоритетів після війни стане енергетична незалежність. Розвиватиметься Альтернативна енергетика, власні родовища. І це призведе до попиту на ринку праці на професіоналів у сфері енергетики та видобутку газу.
Потрібні будуть фахівці з біопалива та біоенергетики, біогазу, вітряної енергетики, гідроенергетики, сонячної енергетики тощо.
За альтернативною енергетикою - майбутнє (фото: Freepik)
Рятувальники та правоохоронці
Після війни будуть потрібні співробітники ДСНС і поліція. Для розбору завалів, допомоги громадянам, для відновлення порядку, захисту українців.
І ці сфери також потребуватимуть професіоналів з абсолютно новими знаннями та підходом до своєї роботи.
Після війни будуть потрібні рятувальники (РБК-Україна)
Психологи і психотерапевти
Після війни психологи та психотерапевти, в тому числі й військові, знадобляться практично кожному українцю. А це означає, що попит на них зросте в кілька десятків разів.
Зараз фахівців готують вже в багатьох навчальних закладах, але є сенс збільшити кількість майбутніх психологів у вищих навчальних закладах вже зараз.
На жаль, крім фізичних ран, українцям доведеться багато років заліковувати рани душевні та психологічні. І це стосується не тільки цивільного населення, а й військових.
Після війни курс психотерапії повинен стати обов'язковим для кожного захисника України.
До психологів звертається багато людей (фото: Freepik)
IT-спеціалісти
Розвиток технологій буде продовжувати набирати обертів і в Україні будуть потрібні фахівці в цій сфері після війни. Вже зараз ми бачимо, як цифрові технології допомагають швидше отримувати й обробляти інформацію у всіх сферах життя.
Цифрова революція триватиме, а тому без програмістів, вебдизайнерів, розробників, аналітиків та інженерів країна не обійдеться. Будуть потрібні фахівці й з кібербезпеки.
Попит на комп'ютерні спеціальності найближчим часом точно не зникне (фото: Freepik)
Освітяни
Через війну Україна втратила частину фахівців у сфері освіти. І всі професії, які позначені вище, потребуватимуть нових факультетів. А значить - будуть потрібні викладачі та фахівці, які готуватимуть кваліфікованих спеціалістів для нашої країни.
Буде тренд на фахівців у освітній сфері (фото: Freepik)
Торговці
Ця сфера буде потрібна після війни не менше всіх інших.
Буде попит на:
- продавців
- касирів
- консультантів
- адміністраторів
- менеджерів з продажу.
Дрібна торгівля в Україні буде розвиватися і будуть відкриватися зовсім невеликі магазини, склади, цехи та виробництва.
Сфера торговлі буде потрібна після війни (фото: Freepik)
Маркетологи і рекламники
З перших днів війни ця сфера діяльності значно скоротилася, але це тимчасове явище. Після війни будуть потрібні фахівці, без яких не обійдуться всі інші - будівництво, торгівля, IT.
Будуть потрібні професіонали у сфері реклама, PR, маркетингу.
Також будуть потрібні маркетологи, контент-менеджери, менеджери з продажу та SMM-фахівці.
Хороші маркетологи і рекламники будуть в пошані (фото: Freepik)
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