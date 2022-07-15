Без работы не останемся: список специальностей, на которые будет спрос после войны
Война России против Украины привела к потере рабочих мест у многих наших граждан. Часть предприятий была разрушена, кому-то пришлось сократить или полностью свернуть бизнес, а чья-то работа просто потеряла актуальность. Люди вынуждены были менять место проживания, свою профессию и заняться тем, чем ранее не занимались.
Styler собрал список самых актуальных профессий, на которые будет огромный спрос после войны.
Специалисты строительных и рабочих специальностей
В Украине жилые дома во многих областях пострадали от постоянных обстрелов и ракетных ударов. Разрушены административные здания, дороги, мосты, коммуникации.
После окончания войны будут нужны специалисты, которые смогут спроектировать и построить новые здания, инфраструктуру. А также те мастера, которые смогут быстро и качественно отремонтировать помещения.
В частности, потребуются такие специалисты:
- архитекторы
- проектировщики
- дизайнеры
- строители
- каменщики
- столяры
- электрики
- сварщики
- маляры
- облицовщики
- озеленители
На строителей будет спрос (фото: Freepik)
И стоит отметить, что большим спросом будут пользоваться специалисты, которые смогут не только восстановить старые здания или построить похожие, а те, кто уже сейчас начал менять принципы построения зданий, знает новейшие технологии и изучает опыт других стран (например, Израиля).
Сфера строительства потянет за собой и другие сферы - производство материалов, логистику, специальную автоматизированную технику для строительства.
А значит, будут нужны:
- инженеры
- менеджеры по продажам
- рабочие на заводы по производству строительной техники и материалов.
Работники агросферы
Специалисты в сельском хозяйстве были востребованы и до войны.
Но после ее окончания спрос вырастет в несколько раз, так как Украине нужно поднимать сельское хозяйство и восстановить все, что было уничтожено Россией.
Агробизнес будет процветать (фото: Freepik)
Военные и силовики
После окончания войны в Украине нужна будет мощная и профессиональная армия. И структура в этой сфере наверняка будет меняться.
Нужны будут специалисты во многих сферах - от полиции до военно-промышленного и оборонного комплекса.
Украинская армия станет еще лучше! (фото: Pete Kiehart/Getty Images)
Медики
Война изменила подход к этой социальной сфере и скорее всего после войны появится намного больше вакансий со знанием тактической медицины, хирургов, которые могут работать в полевых условиях, детских врачей.
Будут нужны:
- хирурги
- кардиологи
- неврологи
- физиотерапевты
- специалисты по реабилитации и протезированию.
Тем более, в восстановленных городах будут отстраивать больницы и поликлиники - и там будут нужны высококвалифицированные медработники.
Квалифицированных врачей мало не бывает (фото: Freepik)
Работники в области транспорта и логистики
За последние месяцы в Украине научились переводить логистические пути по совершенно новым направлениям и большинство из них сосредоточено в сфере перевозок.
А еще нужно будет перевозить материал для строительства - на восстановлении городов. Поэтому транспортная сфера и сфера логистики будет очень востребованной.
Будут нужны:
- водители
- операторы перевозок
- менеджеры по закупкам и сбыту
- логисты.
А также будут нужны профессионалы для работы на железной дороге и пилоты.
Логистика будет развиваться в Украине (фото: Freepik)
Энергетики
Одним из важных приоритетов после войны станет энергетическая независимость. Будет развиваться альтернативная энергетика, собственные месторождения. И это приведет к спросу на рынке труда на профессионалов в сфере энергетики и добыче газа.
Нужны будут специалисты по биотопливу и биоэнергетике, биогазу, ветряной энергетике, гидроэнергетике, солнечной энергетики и т. д.
За альтернативной энергетикой - будущее (фото: Freepik)
Спасатели и правоохранители
После войны будут нужны сотрудники ГСЧС и полиция. Для разбора завалов, помощи гражданам, для восстановления порядка, защите украинцев.
И эти сферы также будут нуждаться в профессионалах с совершенно новыми знаниями и подходом к своей работе.
После войны потребуются спасатели (РБК-Украина)
Психологи и психотерапевты
После войны психологи и психотерапевты, в том числе и военные, понадобятся практически каждому украинцу. А это значит, что спрос на них вырастет в несколько десятков раз.
Сейчас специалистов готовят уже во многих учебных заведениях, но есть смысл увеличить количество будущих психологов в высших учебных заведениях уже сейчас.
К сожалению, кроме физических ран, украинцам придется многие годы залечивать раны душевные и психологические. И это касается не только гражданского населения, но и военных.
После войны курс психотерапии должен стать обязательным для каждого защитника Украины.
К психологам обращаются многие люди (фото: Freepik)
IT-специалисты
Развитие технологий будет еще больше набирать обороты и в Украине будут нужны специалисты в этой сфере после войны. Уже сейчас мы видим, как цифровые технологии помогают быстрее получать и обрабатывать информацию во всех сферах жизни.
Цифровая революция будет продолжаться, поэтому без программистов, веб-дизайнеров, разработчиков, аналитиков и инженеров страна не обойдется. Будут нужны также специалисты по кибербезопасности.
Спрос на компьютерные специальности в ближайшее время точно не исчезнет (фото: Freepik)
Педагоги
Из-за войны Украина потеряла часть специалистов в сфере образования. И все профессии, которые обозначены выше, будут нуждаться в новых факультетах. А значит - будут нужны преподаватели и специалисты, которые будут готовить квалифицированных работников для нашей страны.
Будет тренд на специалистов в сфере образования (фото: Freepik)
Торговцы
Эта сфера будет нужна после войны не менее всех остальных.
Будет спрос на:
- продавцов
- кассиров
- консультантов
- администраторов
- менеджеров по продажам.
Мелкая торговля в Украине будет развиваться и будут открываться совсем небольшие магазины, склады, цеха и производства.
Сфера торговли будет нужна после войны (фото: Freepik)
Маркетологи и рекламщики
С первых дней войны эта сфера деятельности значительно сократилась, но это временное явление. После войны будут нужны специалисты, без которых не обойдутся все остальные - строительство, торговля, IT.
Будут нужны профессионалы в сфере реклама, PR, маркетинга.
Также будут нужны маркетологи, контент-менеджеры, менеджеры по продажам и SMM-специалисты.
Хорошие маркетологи и рекламщики будут в почете (фото: Freepik)
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