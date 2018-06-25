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"Рабство сидить у кожному": Бабченко розкритикував свого російського колегу

STYLERLIFE        25.06.2018 - 14:42
Фото: Аркадій Бабченко (РБК-Україна)
Фото: Аркадій Бабченко (РБК-Україна)

Бабченко заявив, що росіяни ніколи не зрозуміють, як це - жити у вільній державі

Російський журналіст Аркадій Бабченко, який проживає в Україні, різко розкритикував свого колегу з РФ Олега Кашина. Про це Бабченко написав на своїй сторінці в Facebook.

Він відреагував на Кашина про те, що Бабченко нібито тримають в "полоні" українські спецслужби.

"Поясніть хто-небудь Олегу, що, коли тобі надають охорону, зобов'язуючись захищати тебе, ти, в свою чергу, зобов'язані не робити такі-то і такі-то речі. Ти розумієш, що твій спосіб життя, напевно, з цього моменту, цілком ймовірно, може бути, трохи зміниться. Тому що питання не тільки в тобі. Питання ще і в людях, які забезпечують твою захист. Наприклад, у тому, щоб не спалити ні їх, ні машини, ні методи роботи. В тому, щоб не робити речі, які нівелюють їх роботу", - говорить Аркадій.

Бабченко зазначив, що слова Кашина його дуже здивували.

"Особливо мене радує слово "полон". Ну, зрозуміло, тупор*гавкоту вата впевнена, що СБУ мені тут голки під нігті засовує, щоб я писав про них посади. З цими все ясно. Але ось ніби людина, яка веде передачі на телебаченні", - сказав журналіст.

Він підкреслив, що у кожного є вибір - захищати чи ні своє життя, а охорону ніхто нікому не нав'язує.

Скріншот поста (facebook.com/babchenkoa)

Бабченко заявив, що росіяни ніколи не зрозуміють, як це - жити у вільній державі

"Але немає. Рабство настільки там сидить уже в кожному, настільки колінопреклоніння перед державою, навіть не так - перед державою - в'їлося там кожному в кров, що людина, навіть проживши в Лондоні під десяток років, не в змозі зрозуміти, що це - мій вибір. Що у вільній країні держава не може нав'язати тобі ніякої полон. Україна - не Росія. І мені тут ніхто нічого не може нав'язати крім моєї волі. Навіть "в полоні" спецслужби", - зауважив Аркадій.

Скріншот поста (facebook.com/babchenkoa)

Раніше Аркадій Бабченко поскаржився, що після спецоперації з його "вбивства" в його житті змінилося абсолютно все.

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Теги: Аркадий Бабченко
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