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Заради ставки: "креативний" кредитний інспектор сам себе обікрав

STYLERЖиття    30.11.2018 - 19:12
Заради ставки: "креативний" кредитний інспектор сам себе обікрав
Фото: колаж РБК-Україна

Тепер за крадіжку чоловікові загрожує до 8 років ув'язнення

 

 

У Миколаївській області в Первомайську кредитний інспектор інсценував напад на себе та крадіжку 40 тисяч гривень із службового сейфа. Про це у п'ятницю, 30 листопада, повідомили у прес-службі Первомайського відділу поліції ГУНП Миколаївської області.

Як розповіли правоохоронці, 28-річна працівниця фінансового установ з надання грошових позик громадянам вранці прийшла на роботу та побачила 22-річного колегу, який лежав на підлозі без свідомості. Обличчя кредитного інспектора було в синцях, навколо були розкидані речі, дверцята сейфа розкриті, а гроші зникли.

Заради ставки: &quot;креативний&quot; кредитний інспектор сам себе обікрав

Фото: mk.npu.gov.ua

Коли хлопець прийшов до тями, він розповів, що близько 8 ранку він прийшов на роботу, а через 10 хвилин у приміщення увірвався незнайомець, який побив його і викрав із сейфу гроші та втік.

Але коли оперуповноважені кримінальної поліції почали проводити першочергові слідчі дії з'ясувалося, що напад на себе молодик просто інсценував, аби приховати крадіжку близько 40 тисяч гривень.

Виявилося, що гроші злодій привласнював частинами в період з 24 по 28 листопада.

Заради ставки: &quot;креативний&quot; кредитний інспектор сам себе обікравФото: mk.npu.gov.ua

"Як з'ясувалося, зловмисник є азартнии інтернет-гравцем, і щоб робити ставки, йому потрібні були гроші, яких у нього не було. Тоді чоловік і вирішив взяти певну суму з каси, сподіваючись відігратися, і все не так сталося, як гадалося. Тоді у нього і виник план, як приховати крадіжку грошей, але досвідчені оперативники викрили злочинні наміри", - розповіли в поліції.

Тепер за крадіжку чоловікові загрожує до 8 років ув'язнення.

Як повідомлялося раніше, у Черкасах чоловік побив і викрав 18-річного хлопця. Пізніше за його повернення зловмисник зажадав від родичів хлопця 10 тисяч гривень.

Також ми писали про те, що в Одеській області нещодавно жінка інсценувала викрадення немовляти.

Нагадаємо, що в Харківській області працівниця поштового відділення інсценувала пограбування заради власної наживи.

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Відео: РБК-Україна

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