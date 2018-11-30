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Ради ставки: "креативный" кредитный инспектор обокрал сам себя

STYLERЖизнь    30.11.2018 - 19:12
Ради ставки: "креативный" кредитный инспектор обокрал сам себя
Фото: коллаж РБК-Украина

Теперь за кражу мужчине грозит до 8 лет заключения

 

 

В Николаевской области в Первомайске кредитный инспектор инсценировал нападение на себя и кражу 40 тысяч гривен из служебного сейфа. Об этом в пятницу, 30 ноября, сообщили в пресс-службе Первомайского отдела полиции ГУНП Николаевской области.

Как рассказали правоохранители, 28-летняя работница финансового учреждений по предоставлению денежных займов гражданам утром пришла на работу и обнаружила лежащего на полу 22-летнего коллегу без сознания. Лицо кредитного инспектора было в синяках, вокруг были разбросаны вещи, дверцы сейфа распахнуты, а деньги исчезли.

Ради ставки: &quot;креативный&quot; кредитный инспектор обокрал сам себя

Фото: mk.npu.gov.ua

Когда парень пришел в чувства, он рассказал, что около 8 утра он пришел на работу, а через 10 минут в помещение ворвался незнакомец, который избил его и похитил из сейфа деньги и убежал.

Но когда оперуполномоченные криминальной полиции начали проводить первоочередные следственные действия выяснилось, что нападение на себя парень просто инсценировал, чтобы скрыть кражу около 40 тысяч гривен.

Оказалось, что деньги вор присваивал частями в период с 24 по 28 ноября.

Ради ставки: &quot;креативный&quot; кредитный инспектор обокрал сам себяФото: mk.npu.gov.ua

"Как выяснилось, злоумышленник является азартным интернет-игроком, и чтобы делать ставки, ему нужны были деньги, которых у него не было. Тогда мужчина и решил взять определенную сумму из кассы, надеясь отыграться, и все произошло не так, как думалось. Тогда у него и возник план, как скрыть кражу денег, но опытные оперативники разоблачили преступные намерения", - рассказали в полиции.

Теперь за кражу мужчине грозит до 8 лет заключения.

Как сообщалось ранее, в Черкассах мужчина избил и похитил 18-летнего парня. Позже за его возвращение злоумышленник потребовал от родственников парня 10 тысяч гривен. 

Также мы писали о том, что в Одесской области недавно женщина инсценировала похищение младенца.

Напомним, что в Харьковской области сотрудница почтового отделения инсценировала ограбление ради собственной наживы

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