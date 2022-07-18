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За ракетою ракета: HIMARS тепер має власну пісню від автора хіта про Байрактар

Українець написав круту пісню про HIMARS (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

HIMARS, американська артилерійська система, завдяки якій ЗСУ знищили вже понад 30 логістичних баз і складів російських окупантів, отримала власну пісню. Автором нового хіта став боєць ЗСУ Тарас Боровик, який раніше написав хіт про Байрактара.

Відео пісні про HIMARS презентували на сторінці Генштабу ЗСУ в YouTube.

На кадрах відео можна побачити артилерійську систему HIMARS. А також, як працює ця зброя і потрапляє в склади з боєприпасами російських окупантів.

Із Америки приїхав

Наш надійний побратим.

Познайомитися із ним!

HIMARS!

В росіян зі ср-ки дім!

За ракетою ракету

На паскудних ворогів

Випускає весь наш гнів.

HIMARS!

Робить все без зайвих слів

HIMARS - американська реактивна система залпового вогню на колісному шасі. Ці системи дуже мобільні й можуть вражати ціль на відстані близько 75-80 км.

Після надходження цих американських РЗСО ситуація на фронті почала кардинально змінюватися і ЗСУ знищили багато складів боєприпасів і бази окупантів у східних і південних областях України.

Зараз на озброєнні ЗСУ є вже дев'ять HIMARS і нещодавно в адміністрації Байдена анонсували ще один пакет озброєння для України, де буде ще чотири нових системи HIMARS.

До речі, раніше ми писали про те, що Riffmaster показав новий відеокліп до пісні"герої".

А ще ми розповідали про те, що пародія на пісню "Стефанія" підірвала інтернет.

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