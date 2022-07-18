За ракетой ракета: HIMARS теперь имеет собственную песню от автора хита про Байрактар

На кадрах видео можно увидеть артиллерийскую систему HIMARS. А также, как работает это оружие и попадает в склады с боеприпасами российских оккупантов.

Із Америки приїхав

Наш надійний побратим.

Познайомитися із ним!

HIMARS!

В росіян зі ср-ки дим!

За ракетою ракету

На паскудних ворогів

Випускає весь наш гнів.

HIMARS!

Робить все без зайвих слів

HIMARS - американская реактивная система залпового огня на колесном шасси. Эти системы очень мобильны и могут поражать цель на расстоянии около 75-80 км.

После поступления этих американских РЗСО ситуация на фронте начала кардинально меняться и ВСУ уничтожили многие склады боеприпасов и базы оккупантов в восточных и южных областях Украины.

Сейчас на вооружении ВСУ есть уже девять HIMARS и недавно в администрации Байдена анонсировали еще один пакет вооружения для Украины, где будет еще четыре новых системы HIMARS.