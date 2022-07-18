За ракетой ракета: HIMARS теперь имеет собственную песню от автора хита про Байрактар

HIMARS, американская артиллерийская система, благодаря которой ВСУ уничтожили уже более 30 логистических баз и складов российских оккупантов, получила собственную песню. Автором нового хита стал боец ВСУ Тарас Боровик, который ранее написал хит о Байрактаре.
Видео песни о HIMARS презентовали на странице Генштаба ВСУ в YouTube.
На кадрах видео можно увидеть артиллерийскую систему HIMARS. А также, как работает это оружие и попадает в склады с боеприпасами российских оккупантов.
Із Америки приїхав
Наш надійний побратим.
Познайомитися із ним!
HIMARS!
В росіян зі ср-ки дим!
За ракетою ракету
На паскудних ворогів
Випускає весь наш гнів.
HIMARS!
Робить все без зайвих слів
HIMARS - американская реактивная система залпового огня на колесном шасси. Эти системы очень мобильны и могут поражать цель на расстоянии около 75-80 км.
После поступления этих американских РЗСО ситуация на фронте начала кардинально меняться и ВСУ уничтожили многие склады боеприпасов и базы оккупантов в восточных и южных областях Украины.
Сейчас на вооружении ВСУ есть уже девять HIMARS и недавно в администрации Байдена анонсировали еще один пакет вооружения для Украины, где будет еще четыре новых системы HIMARS.
Кстати, ранее мы писали о том, что Riffmaster показал новый видеоклип к песне "Герои".
А еще мы рассказывали о том, что пародия на песню "Стефания" взорвала интернет.