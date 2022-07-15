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Ранні ознаки раку грудей, які можна не помітити

Як визначити ранні симптоми раку грудей (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Хоча рак молочної залози зазвичай не проявляє симптомів на ранній стадії, своєчасна діагностика може запобігти страшній недузі.

Ранні ознаки і симптоми раку молочної залози описали в статті видання Healthline.

Ущільнення в грудях є найбільш поширеним симптомом. Але приблизно у 1 з 6 жінок з раком молочної залози широкий спектр симптомів не включає пухлину.

Ранні ознаки раку молочної залози

На ранньому етапі жінка може помітити зміни в своїх грудях, коли вона щомісяця проводить обстеження грудей або коли незначна аномальний біль не проходить.

Ранні ознаки раку молочної залози, на які слід звернути увагу, включають:

  • зміна форми соска
  • біль у грудях, яка не проходить після наступного періоду
  • нова шишка, яка не зникає після наступної менструації
  • виділення із сосків одних грудей прозорі, червоні, коричневі або жовті;
  • незрозуміле почервоніння, набряк, подразнення шкіри, свербіж або висип на грудях
  • пухлина або шишка навколо ключиці або під пахвою.

Тверда пухлина з нерівними краями з більшою ймовірністю може бути раковою.


Пізніші ознаки раку молочної залози включають:

  • ретракція або поворот соска всередину
  • збільшення одних грудей
  • горбиста поверхня грудей
  • існуюча грудка, яка стає більше
  • текстура "апельсинової кірки" на шкірі
  • поганий апетит
  • втрата ваги
  • збільшені лімфатичні вузли в пахвовій западині
  • видимі вени на грудях

Наявність одного або декількох з цих симптомів не обов'язково означає, що у вас рак молочної залози. Виділення із сосків, наприклад, також можуть бути викликані інфекцією. Зверніться до лікаря для повної оцінки, якщо ви відчуваєте будь-які з цих ознак і симптомів.

Як ми раніше писали, лікар назвав скарги, які можуть сигналізувати про рак.

Також вчені заявили, що фарба для волосся збільшує ризик розвитку раку.

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