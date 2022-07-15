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Ранние признаки рака груди, которые можно не заметить

Как определит ранние симптомы рака груди (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Хотя рак молочной железы обычно не проявляет симптомов на ранней стадии, своевременная диагностика может предотвратить страшный недуг.

Ранние признаки и симптомы рака молочной железы описали в статье издания Healthline.

Уплотнение в груди является наиболее распространенным симптомом. Но примерно у 1 из 6 женщин с раком молочной железы широкий спектр симптомов не включает опухоль.

Ранние признаки рака молочной железы

На раннем этапе женщина может заметить изменения в своей груди, когда она ежемесячно проводит обследование груди или когда незначительная аномальная боль не проходит.

Ранние признаки рака молочной железы, на которые следует обратить внимание, включают:

  • изменение формы соска
  • боль в груди, которая не проходит после следующего периода
  • новая шишка, которая не исчезает после следующей менструации
  • выделения из сосков одной груди прозрачные, красные, коричневые или желтые;
  • необъяснимое покраснение, отек, раздражение кожи, зуд или сыпь на груди
  • опухоль или шишка вокруг ключицы или под мышкой.

Твердая опухоль с неровными краями с большей вероятностью может быть раковой.


Более поздние признаки рака молочной железы включают:

  • ретракция или поворот соска внутрь
  • увеличение одной груди
  • бугристая поверхность груди
  • существующий комок, который становится больше
  • текстура "апельсиновой корки" на коже
  • плохой аппетит
  • потеря веса
  • увеличенные лимфатические узлы в подмышечной впадине
  • видимые вены на груди

Наличие одного или нескольких из этих симптомов не обязательно означает, что у вас рак молочной железы. Выделения из сосков, например, также могут быть вызваны инфекцией. Обратитесь к врачу для полной оценки, если вы испытываете какие-либо из этих признаков и симптомов.

Как мы ранее писали, врач назвал жалобы, которые могут сигнализировать о раке.

Также ученые заявили, что краска для волос увеличивает риск развития рака.

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