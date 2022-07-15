Ранние признаки рака груди, которые можно не заметить

Хотя рак молочной железы обычно не проявляет симптомов на ранней стадии, своевременная диагностика может предотвратить страшный недуг.
Ранние признаки и симптомы рака молочной железы описали в статье издания Healthline.
Уплотнение в груди является наиболее распространенным симптомом. Но примерно у 1 из 6 женщин с раком молочной железы широкий спектр симптомов не включает опухоль.
На раннем этапе женщина может заметить изменения в своей груди, когда она ежемесячно проводит обследование груди или когда незначительная аномальная боль не проходит.
Ранние признаки рака молочной железы, на которые следует обратить внимание, включают:
Твердая опухоль с неровными краями с большей вероятностью может быть раковой.
Наличие одного или нескольких из этих симптомов не обязательно означает, что у вас рак молочной железы. Выделения из сосков, например, также могут быть вызваны инфекцией. Обратитесь к врачу для полной оценки, если вы испытываете какие-либо из этих признаков и симптомов.
Как мы ранее писали, врач назвал жалобы, которые могут сигнализировать о раке.
Также ученые заявили, что краска для волос увеличивает риск развития рака.