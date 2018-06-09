"Рани вже обробили": що стало з конем, над яким по-звірячому познущались на Закарпатті (відео)

Господар тварини не стримує сліз

Кожен ранок коня Каштана, над яким раніше по-звірячому познущались на Закарпатті, починається з лікувальних процедур. Про це повідомив журналіст Віталій Глагола на своїй сторінці в Facebook.

"Життю коня зараз нічого не загрожує. Кожен його ранок починається з лікувальних процедур. Господар коня обробляє йому рани і заспокоює", - сказав він.

У той же час сам власник тварини Юрій "не стримує сліз", кажучи про те, що трапилося.

"Я не хочу нічого. Навіщо так робити? Якщо кінь пасся на городі – треба було його забрати. Потрібно було вирішувати зі мною вирішувати проблему, а не з конем", - підкреслив чоловік.

Слід уточнити, що, за словами Глаголи, тварина вже оглянув ветеринар, а проти шкуродера вже відкрили кримінальне провадження.

Відео: на Закарпатті по-звірячому познущалися над конем (facebook.com/vglagola)

Нагадаємо, у селі Чорна Тиса Закарпатської області п'яний чоловік прив'язав до автомобіля коня і протягнув його по асфальту, тим самим покалічивши. Про це повідомили на сторінці "Чорнотисянский Рідний Край" у Facebook.

Інцидент стався ввечері в середу, 6 червня. Колишній помічник лісничого Василь Максимюк, будучи в нетверезому стані, спіймав коня, який випасався вздовж берега річки. Чоловік прив'язав його до свого автомобіля і почав тягнути по асфальту.

В результаті тварина втратила око, а по всьому тілу у неї множинні пошкодження. Господарі тварини не знають, як вчинити в цій ситуації.

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