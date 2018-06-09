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"Раны уже обработали": что стало с конем, над которым зверски поиздевались на Закарпатье (видео)

STYLERLIFE        09.06.2018 - 08:49
Фото: pixabay.com/Capri23auto
Фото: pixabay.com/Capri23auto

Хозяин животного не сдерживает слез

Каждое утро коня Каштана, над которым ранее зверски поиздевались на Закарпатье, начинается с лечебных процедур. Об этом сообщил журналист Виталий Глагола на своей странице в Facebook.

"Жизни коня сейчас ничего не угрожает. Каждое его утро начинается с лечебных процедур. Хозяин лошади обрабатывает ему раны и успокаивает", - сказал он.

В то же время сам владелец животного Юрий "не сдерживает слез", говоря о случившемся.

"Я не хочу ничего. Зачем так было делать? Если конь пасся на огороде – надо было его забрать. Нужно было решать со мной решать проблему, а не с конем", - подчеркнул мужчина.

Следует уточнить, что, по словам Глаголы, животное уже осмотрел ветеринар, а против живодера уже открыли уголовное производство.

Видео: на Закарпатье зверски поиздевались над конем (facebook.com/vglagola)

Напомним, в селе Черная Тиса Закарпатской области пьяный мужчина привязал к автомобилю лошадь и протащил ее по асфальту, тем самым покалечив. Об этом сообщили на странице "Чорнотисянский Родной Край" в Facebook.

Инцидент произошел вечером в среду, 6 июня. Бывший помощник лесничего Василий Максимюк, будучи в нетрезвом состоянии, поймал лошадь, которая выпасалась вдоль берега реки. Мужчина привязал коня к своему автомобилю и начал таскать его по асфальту.

В результате животное лишилось глаза, а по всему телу у нее множественные повреждения. Хозяева животного не знают, как поступить в этой ситуации.

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Теги: конь, животные
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