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На Закарпатье пьяный мужчина искалечил лошадь, привязав ее к авто (фото)

STYLERLIFE        07.06.2018 - 14:52
Фото: pixabay.com/Capri23auto
Фото: pixabay.com/Capri23auto

Хозяева животного не знают, что им делать

В селе Черная Тиса Закарпатской области пьяный мужчина привязал к автомобилю лошадь и протащил ее по асфальту, тем самым покалечив. Об этом сообщили на странице "Чорнотисянский Родной Край" в Facebook.

Инцидент произошел вечером в среду, 6 июня. Бывший помощник лесничего Василий Максимюк, будучи в нетрезвом состоянии, поймал лошадь, которая выпасалась вдоль берега реки. Мужчина привязал коня к своему автомобилю и начал таскать его по асфальту.

 

Фото: Искалеченная лошадь (facebook.com/go.chrk)

"Как выяснилось по следам на улице, невинное животное, опираясь всеми силами перед садистом, упираясь всей тушью, "разбулся" из подков. Можно только представить, с какой ненавистью Василий Васильевич тянул таскал это невинное животное, даже следы от пробуксовки колес остались на асфальте", - сказано в сообщении.

В результате лошадь лишилась глаза, а по всему телу у нее множественные повреждения. Хозяева животного не знают, как поступить в этой ситуации.

Скриншот поста (facebook.com/go.chrk)

Напомним, в Киеве из окна многоэтажки выбросили кошку.

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Теги: животные, лошадь
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