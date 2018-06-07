На Закарпатье пьяный мужчина искалечил лошадь, привязав ее к авто (фото)

Хозяева животного не знают, что им делать

В селе Черная Тиса Закарпатской области пьяный мужчина привязал к автомобилю лошадь и протащил ее по асфальту, тем самым покалечив. Об этом сообщили на странице "Чорнотисянский Родной Край" в Facebook.

Инцидент произошел вечером в среду, 6 июня. Бывший помощник лесничего Василий Максимюк, будучи в нетрезвом состоянии, поймал лошадь, которая выпасалась вдоль берега реки. Мужчина привязал коня к своему автомобилю и начал таскать его по асфальту.

Фото: Искалеченная лошадь (facebook.com/go.chrk)

"Как выяснилось по следам на улице, невинное животное, опираясь всеми силами перед садистом, упираясь всей тушью, "разбулся" из подков. Можно только представить, с какой ненавистью Василий Васильевич тянул таскал это невинное животное, даже следы от пробуксовки колес остались на асфальте", - сказано в сообщении.

В результате лошадь лишилась глаза, а по всему телу у нее множественные повреждения. Хозяева животного не знают, как поступить в этой ситуации.

Скриншот поста (facebook.com/go.chrk)

Напомним, в Киеве из окна многоэтажки выбросили кошку.

Срочная новость за 6 июня