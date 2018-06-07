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На Закарпатті п'яний чоловік скалічив коня, прив'язавши її до авто (фото)

STYLERLIFE        07.06.2018 - 14:52
Фото: pixabay.com/Capri23auto
Фото: pixabay.com/Capri23auto

Господарі тварини не знають, що їм робити

В селі Чорна Тиса Закарпатської області п'яний чоловік прив'язав до автомобіля кінь і протягнув її по асфальту, тим самим покалічивши. Про це повідомили на сторінці "Чорнотисянский Рідний Край" Facebook.

Інцидент стався ввечері в середу, 6 червня. Колишній помічник лісничого Василь Максимюк, будучи в нетверезому стані, спіймав коня, яка выпасалась вздовж берега річки. Чоловік прив'язав коня до свого автомобіля і почав тягати його по асфальту.

 

Фото: Покалічена кінь (facebook.com/go.chrk)

"Як з'ясувалося по слідах на вулиці, безневинну тварину, спираючись всіма силами перед садистом, впираючись всій тушшю, "разбулся" з підков. Можна тільки уявити, з якою ненавистю Василь Васильович тягнув тягав це безневинну тварину, навіть сліди від пробуксовки коліс залишилися на асфальті", - сказано в повідомленні.

В результаті кінь позбулася ока, а по всьому тілу у неї множинні пошкодження. Господарі тварини не знають, як вчинити в цій ситуації.

Скріншот поста (facebook.com/go.chrk)

Нагадаємо, у Києві з вікна багатоповерхівки викинули кішку.

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Теги: тварини, лошадь
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