"Розписка нічого не гарантує": експерти пояснили, що змінилося в законі про насильство

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Українцям пояснили, як будуть діяти поправки, які були внесені до Кримінального кодексу про згвалтування і сексуальне насильство, які наберуть чинності в п'ятницю, 11 січня. Про це повідомляється в сюжеті ТСН.

Україна внесла зміни до Кримінального кодексу у статті, які стосуються сексуального та домашнього насильства, зґвалтування, примушення до сексу або до шлюбу, а також всіх інших злочинів, які обмежують статеву свободу жінок, чоловіків і дітей.

Одна з важливих змін – це новий термін "сексуальне насильство", яке включає в себе не тільки сам статевий акт, але і будь-які інші способи насильства, пов'язані з сексуальним підтекстом. Всі види згвалтування тепер об'єднали в одну статтю, а за сексуальне насильство над дітьми до 14 років посилили покарання до 15 років позбавлення волі.

Також з'явилися нові терміни – "примушування до сексу", "примушування до аборту", "примушення до шлюбу". І введено поняття – економічне насильство та психологічне.

У першому випадку мова йде про те, що у потерпілого можуть забрати гроші, майно, документи і примушувати до праці або заборонити лікуватися. У другому – приниження, залякування, переслідування, регулярний психологічний тиск і навіть нецензурні слова.

До речі, суд може заборонити будь-яке спілкування зі своїми жертвами і видати заборону на наближення, відвідування і телефонні дзвінки. При чому, заборону може отримати не тільки чоловік, але і жінка.

Раніше в поліцію жертви могли звернутися тільки в тому випадку, якщо було застосовано фізичне насильство. Тепер поліція буде мати право реагувати і на інші випадки знущання.

"Наприклад, у випадку психологічного тиску або матеріальної складової. Не дам тобі грошей, або щось не куплю, або щось інше. Тобто, користуватися цим для задоволення сексуальної пристрасті", - розповів помічник голови Національної поліції Андрій Ткачов.

Він пояснив, що такі випадки будуть розслідуватися також, як і раніше – за допомогою експертизи, показань свідків. А добровільна згода – це коли людина усвідомлює, на що йде, що він робить і робить це за власним бажанням.

У Стамбульській конвенції існує поняття "примус до шлюбу" – цей пункт стосується в першу чергу представників етнічних груп, яких за звичаєм змушують вийти заміж або одружуватися практично ще в дитинстві.

Однак в Україні вона може бути застосована і до жінки, яка шантажує чоловіка вагітністю, щоб він одружився. При чому такий шлюб може бути визнаний недійсним навіть через кілька років.

А ось юристи пояснюють, що розписка, про яку так багато жартують – насправді не буде мати юридичної сили, а також, як і відсутність розписки не буде підтверджувати, що згоди не було.

"Розписка не гарантує згоди, і відсутність розписок не свідчить про те, що такої згоди не було. Тотальний самоконтроль - це, в принципі, єдине, що може забезпечити повністю особу від того, що може з нею статися у зв'язку з такими змінами", - пояснив юрист Анатолій Рибачок.

Крім того, правозахисники пояснюють, що в даному законі тепер передбачається насильство і між подружжям, так як багато жінок не розуміли, що примус до сексу з боку законного чоловіка – це порушення їх прав.

"У нас є категорія наших абоненток, які впевнені в тому, що в принципі сексуального насильства або зґвалтування в шлюбі не існує. Я вийшла заміж за свого чоловіка, це мій обов'язок, не має значення, хочу я чи не хочу. Відкриваємо очі на те, що кожен має право погоджуватися на секс або не погоджуватися. Тобто наша згода має бути свідома і добровільна", - розповіла директор департаменту національних гарячих ліній ГО "Ла Страда-Україна" Кривуляк Олена.

Також українці тепер будуть захищені від прояви домашнього насильства – побої, знущання, агресія. У таких випадках, якщо, наприклад, жінка зазначає в заяві про "домашнє насильство", то поліція буде доводити справу до суду, навіть якщо кривдник змусить свою жертву забрати заяву.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що 11 січня набуде чинності закон про протидію домашньому насильству.

А також розповідали про те, що кримінологи прокоментували новий закон про насильство і порадили брати розписку.