"Расписка ничего не гарантирует": эксперты пояснили, что изменилось в законе о насилии

Видео: YouTube/ТСН

Украинцам объяснили, как будут действовать поправки, которые были внесены в Уголовный кодекс об изнасиловании и сексуальном насилии, которые вступят в действие в пятницу, 11 января. Об этом сообщается в сюжете ТСН.

Украина внесла изменения в Уголовный кодекс в статьи, которые касаются сексуального и домашнего насилия, изнасилований, принуждению к сексу или к браку, а также всех остальных преступлений, которые ограничивают половую свободу женщин, мужчин и детей.

Одно из важных изменений – это новый термин "сексуальное насилие", которое включает в себя не только сам половой акт, но и любые другие способы насилия, связанные с сексуальным подтекстом. Все виды изнасилования теперь объединили в одну статью, а за сексуальное насилие над детьми до 14 лет усилили наказание до 15 лет лишения свободы.

Также появились новые термины – "принуждение к сексу", "принуждение к аборту", "принуждение к браку". И введены понятия – экономическое насилие и психологическое.

В первом случае речь идет о том, что у пострадавшего могут забрать деньги, имущество, документы и принуждать работать или запретить лечиться. Во втором – унижение, запугивание, преследование, регулярное психологическое давление и даже нецензурные слова.

Кстати, суд теперь может запретить всяческое общение со своими жертвами и выдать запрет на приближение, посещение и телефонные звонки. При чем, запрет может получить не только мужчина, но и женщина.

Ранее в полицию жертвы могли обратиться только в том случае, если было применено физическое насилие. Теперь полиция будет иметь право реагировать и на другие случаи издевательства.

"Например, в случае психологического давления или материальной составляющей. Не дам тебе денег, или что-то не куплю, или что-то другое. То есть, пользоваться этим для удовлетворения сексуальной страсти", - рассказал помощник председателя Национальной полиции Андрей Ткачев.

Он объяснил, что такие случаи будут расследоваться также, как и раньше – с помощью экспертизы, показаний и свидетелей. А добровольное согласие – это когда человек осознает, на что идет, что он делает и делает это по собственному желанию.

В Стамбульской конвенции существует понятие "принуждение к браку" – этот пункт касается в первую очередь представителей этнических групп, которых по обычаям заставляют выйти замуж или жениться практически еще в детстве.

Однако в Украине она может быть применена и к женщине, которая шантажирует мужчину беременностью, чтобы он женился. При чем такой брак может быть признан недействительным даже спустя несколько лет.

А вот юристы объясняют, что расписка, про которую так много шутят – на самом деле не будет иметь юридической силы, также, как и отсутствие расписки не будет подтверждать, что согласия не было.

"Расписка не гарантирует согласия, и отсутствие расписок не свидетельствует о том, что такого согласия не было. Тотальный самоконтроль - это, в принципе, единственное, что может обезопасить полностью лицо от того, что может с ней произойти в связи с такими изменениями", - объяснил юрист Анатолий Рыбачок.

Кроме того, правозащитники объясняют, что в данном законе теперь предусматривается насилие и между супругами, так как многие женщины не понимали, что принуждение к сексу со стороны законного супруга – это нарушение их прав.

"У нас есть категория наших абоненток, которые уверены в том, что в принципе сексуального насилия или изнасилования в браке не существует. Я вышла замуж за своего мужа, это моя обязанность, не имеет значения, хочу я или не хочу. Открываем глаза на то, что каждый имеет право соглашаться на секс или не соглашаться. То есть, наше согласие должно быть сознательная и добровольная", - рассказала директор департамента национальных горячих линий ОО "Ла Страда-Украина" Елена Кривуляк.

Также украинцы теперь будут защищены от проявления домашнего насилия – побои, издевательства, агрессия. В таких случаях, если к примеру, женщина укажет в заявлении о "домашнем насилии", то полиция будет доводить дело до суда, даже если обидчик заставит свою жертву забрать заявление.

Напомним, ранее мы писали о том, что 11 января вступит в силу закон о противодействии домашнему насилию.

А также рассказывали о том, что криминологи прокомментировали новый закон о насилии и посоветовали брать расписку.