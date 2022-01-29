Як розпізнати перші ознаки проблем з печінкою: список симптомів

Печінка - життєво важливий орган, що розташовується під діафрагмою в черевній порожнині. Якщо ваша печінка страждає, порушується в тілі занадто багато - адже від неї залежать і м'язи, і енергія, і жовч, і гормони, і нирки.

При цьому печінка ніколи не болить. Цікавий факт: печінка боліти не може - анатомія не дозволяє. На ній просто немає больових рецепторів, природа їх не передбачила. І запідозрити, що з нею щось не так, майже неможливо.