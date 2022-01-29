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Як розпізнати перші ознаки проблем з печінкою: список симптомів

Автор: Марина Настевич

Печінка - життєво важливий орган, що розташовується під діафрагмою в черевній порожнині. Якщо ваша печінка страждає, порушується в тілі занадто багато - адже від неї залежать і м'язи, і енергія, і жовч, і гормони, і нирки.

При цьому печінка ніколи не болить. Цікавий факт: печінка боліти не може - анатомія не дозволяє. На ній просто немає больових рецепторів, природа їх не передбачила. І запідозрити, що з нею щось не так, майже неможливо.

Тому вкрай важливо виявити ознаки небезпечної хвороби печінки до того, як вона встигне завдати непоправної шкоди здоров'ю. На своїй сторінці в Instagram нутриціолог Євгенія Колодкіна перерахувала перші ознаки того, що у вас проблеми з печінкою.

Експерт зазначила, що в сучасному світі печінка не сильно здорова у більшості людей - який би спосіб життя ви не вели.

Причиною тому:

  • Пестициди та нітрати в овочах
  • Гормони в м'ясі
  • Антибіотики в яйцях і молочці
  • Ртуть в рибі
  • Миш'як у крупах і горіхах
  • Сульфіти у вині та сухофруктах
  • Надлишок фруктози
  • Смог у повітрі
  • Хімічні синтетичні гормони у воді


Навіть якщо ви прихильник правильного харчування, це просто реалії, і вам від цього нікуди не сховатися. Це просто скрізь. Як вам запідозрити, що з печінкою щось не так, якщо вона не болить?

Є такі незвичайні і на перший погляд навіть безглузді симптоми, які будуть вказувати на те, що пора зайнятися своєю печінкою:

  • Ксантоми або міліуми, жировики (на голові, спині, зап'ястях), потужні підшкірні жирові відкладення (над бровами), шорсткість шкіри на щоках з мілліумами
  • Ліпоми на руках. У молодому віці - можуть розсмоктатися, в старшому - краще видалити і розбиратися з жовчним
  • Червоні точки по тілу, кератоми, гемангіоми
  • Печінкові долоні, еритема - симетрично червоні, як від опіку, долоні і ступні
  • Накопичення білірубіну - пожовтіння долонь
  • Пожовтіння склер очей

Симптоми порушень в печінці (фото: instagram.com/una.tuna)

Нагадаємо, раніше ми писали, що експерт назвав чотири неочевидні причини проблем зі шлунком.

А також розповідали, при якому болі в животі потрібно негайно викликати лікаря.

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