Як розпізнати перші ознаки проблем з печінкою: список симптомів

Печінка - життєво важливий орган, що розташовується під діафрагмою в черевній порожнині. Якщо ваша печінка страждає, порушується в тілі занадто багато - адже від неї залежать і м'язи, і енергія, і жовч, і гормони, і нирки.
При цьому печінка ніколи не болить. Цікавий факт: печінка боліти не може - анатомія не дозволяє. На ній просто немає больових рецепторів, природа їх не передбачила. І запідозрити, що з нею щось не так, майже неможливо.
Тому вкрай важливо виявити ознаки небезпечної хвороби печінки до того, як вона встигне завдати непоправної шкоди здоров'ю. На своїй сторінці в Instagram нутриціолог Євгенія Колодкіна перерахувала перші ознаки того, що у вас проблеми з печінкою.
Експерт зазначила, що в сучасному світі печінка не сильно здорова у більшості людей - який би спосіб життя ви не вели.
Причиною тому:
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Навіть якщо ви прихильник правильного харчування, це просто реалії, і вам від цього нікуди не сховатися. Це просто скрізь. Як вам запідозрити, що з печінкою щось не так, якщо вона не болить?
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