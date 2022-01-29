Как распознать первые признаки проблем с печенью: список симптомов

Печень – жизненно важный орган, располагающийся под диафрагмой в брюшной полости. Если ваша печень страдает, нарушается в теле слишком многое - ведь от нее зависят и мышцы, и энергия, и желчь, и гормоны, и почки.

При этом печень никогда не болит. Интересный факт: печень болеть не может - анатомия не позволяет. На ней просто нет болевых рецепторов, природа их не предусмотрела. И заподозрить, что с ней что-то не так, почти невозможно.