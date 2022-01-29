Как распознать первые признаки проблем с печенью: список симптомов

Печень – жизненно важный орган, располагающийся под диафрагмой в брюшной полости. Если ваша печень страдает, нарушается в теле слишком многое - ведь от нее зависят и мышцы, и энергия, и желчь, и гормоны, и почки.
При этом печень никогда не болит. Интересный факт: печень болеть не может - анатомия не позволяет. На ней просто нет болевых рецепторов, природа их не предусмотрела. И заподозрить, что с ней что-то не так, почти невозможно.
Поэтому крайне важно выявить признаки опасной болезни печени до того, как она успеет нанести непоправимый вред здоровью. На своей странице в Instagram нутрициолог Евгения Колодкина перечислила первые признаки того, что у вас проблемы с печенью.
Эксперт отметила, что в современном мире печень не сильно здоровая у большинства людей - какой бы образ жизни вы не вели.
Причиной тому:
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Даже если вы сторонник правильного питания, это просто реалии, и вам от этого никуда не спрятаться. Это просто везде. Как вам заподозрить, что с печенью что-то не так, если она не болит?
Напомним, ранее мы писали, что эксперт назвал четыре неочевидные причины проблем с желудком.
А также рассказывали, при какой боли в животе нужно немедленно вызывать врача.