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Розправа з собакою в Житомирі: з'явилися деталі

STYLERLIFE        30.06.2018 - 14:36
Фото: pixabay.com/Winsker
Фото: pixabay.com/Winsker

Винуватець визнав свою провину

Правоохоронці в Житомирі зуміли розшукати стрілка, який днями раніше жорстоко розправився з собакою. Про це повідомив начальник обласного управління Нацполіції В'ячеслав Печененко на своїй сторінці в Facebook.

"Поліцією Житомира, в ході перевірки зареєстрованого повідомлення про жорстоке поводження з тваринами, встановлено особу чоловіка, який стріляв 18 червня ввечері в собаку на одній з вулиць обласного центру", - сказав він.

Більш того, за словами Печененка, з ним вже провели бесіду і він визнав свою провину.

"Зараз його допитали і вину свою він визнає. Тривають перевірочні дії для притягнення чоловіка до відповідальності. Він є жителем Житомирського району 1972 року народження", - підкреслив він.

Фото: скріншот поста (facebook.com/people/Вячеслав-Печененко)

У той же час користувачі мережі впевнені, що винуватця події потрібно помножити на "0".

"На 0 його. Там постріляє і навчитися цінувати життя", - сказав користувач Сергій Дорош.

"Молодці. Не спускайте таке на гальма. Не можна прощати", - підкреслила юзер Людмила Матвійчук.

Фото: скріншот коментарів (facebook.com/people/Вячеслав-Печененко)

Нагадаємо, у Житомирі водій джипа чорного кольору жорстоко вбив собаку. У мережі розшукують зловмисника. Про це розповіли на сторінці "Київ Оперативний".

"Увага! Відео 18+. Житомир! Розшукується водій даного автомобіля. Якщо ви стали свідком цієї події, напишіть нам пп", - написали в мережі.

На відео водій іномарки проїжджає повз собаку, яка безтурботно лежить біля відкритих воріт гаражного кооперативу. Потім він повертається, відкриває вікно з боку водійського сидіння, і стріляє в тварину.

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Теги: полиция, собака, Житомир, стрельба
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