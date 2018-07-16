Розбився на мотоциклі разом з матір'ю: в мережі розповіли про українського десантника (фото)

Фото: Віталій Буряк (facebook.com/vitaliy.buryak.3)

Одногрупники загиблого висловили співчуття

Під час відпустки пішов з життя боєць десантно-штурмових військ ЗСУ 25-річний Віталій Буряк. Військовий 7 липня розбився на мотоциклі разом з матір'ю. У Командуванні ДШВ повідомили, що хлопець був патріотом і боровся за Україну. Трагедія сталася у суботу, 14 липня. Друзі бійця розповіли про загиблого у соцмережі Facebook.

Одногрупниця воїна Анастасія Макідо розповіла, що Віталій тиждень боровся за життя, але організм не впорався з отриманими травмами. Матір бійця - Лілія загинула на місці. Жінці було 44 роки.

"Трапилося горе - помер Vitaliy Buryak, з яким ми вчилися разом у Донецьку, чотири роки в одній групі... Вона була маленька, всього 19 осіб, але не помилюся, якщо скажу, що дружна, і без Віталіка і його оптимізму її неможливо було уявити... Жахлива, приголомшлива трагедія. Нехай земля буде пухом йому і його мамі", - написала Анастасія Макідо.

Фото: Одногрупники загиблого (facebook.com/anastazzie)

Фото: Одногрупники загиблого (facebook.com/anastazzie)

Про бійця також написав його друг Михайло Вереітін.

"Не думав, що за свого життя напишу подібний пост про тебе. Я навіть не пам'ятаю обставини, за яких ми познайомилися. Ти прийшов в моє життя дуже швидко і легко. Ніби так і треба. Напевно, так і мало бути. У мене з тобою пов'язано багато світлих спогадів. Абсолютно дикі танці у рожевій піжамі у вигляді зайця, то ігри в крокодила, то просто тусовки в гуртожитку або спонтанні зустрічі на філфаці. Або сп у контактику на 15 секунд заради реготу. Багато всього було. І я все думав, що наступна зустріч не за горами. А тепер розумію, що її ніколи не буде. Розумію, що багато ми один одному так і не сказали. Так, як збиралися десь у барі за кухлем пива. І вже не скажемо", - зазначив Вереітін.

"Коли я дізнався про твою загибель, то спочатку подумав, що це сталося на фронті. Що ти став одним з тих, хто захищав країну і віддав своє життя за неї. І нас всіх. Ти пішов з життя за інших обставин. Про які я навіть і не знав. В останні роки ми рідко спілкувалися. На жаль. Все зріли для особистої розмови. На фото з 2013 року ми дуріємо на шашликах. За тим самим гуртожитком, де найчастіше бачилися. Спи спокійно, друже. Дякую за яскраві емоції мого студентського життя. За дружбу і все-все", - написав друг загиблого.

Фото: Данило і Віталій (facebook.com/daniil.vereitin)

Скріншот поста (facebook.com/anastazzie)

Скріншот коментарів (facebook.com/anastazzie)

Скріншот поста (facebook.com/daniil.vereitin)

У місцевих виданнях повідомляється, що 7 липня Віталій їхав на великій швидкості і допустив зіткнення з бензовозом. Слідів гальмівного шляху, за даними поліції, на місці аварії немає.

Раніше повідомлялося, що під час відпустки трагічно загинув український десантник.

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