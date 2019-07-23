ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Розбій і грабіж: фотографи побили ногами туристів через знімки з орлами (відео)

STYLERЖиття    23.07.2019 - 16:58
Розбій і грабіж: фотографи побили ногами туристів через знімки з орлами (відео)
У Судаку побили туристів за фото з орлами (Колаж РБК-Україна)

Фотографи з тваринами на курортах займаються розбоєм і вимаганнями

Фотографи побили туристів за те, що вони не захотіли платити за знімки з прирученими орлами. Інцидент стався в окупованому Судаку 22 липня. Відео опублікував на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook Сандро Киріак.

Він розповів, що 22 липня біля стін Судакської фортеці сталася жахлива ситуація з туристами. Дві молодих людини з живими орлами обманом вмовили відпочиваючих сфотографуватися, а після цього почали вимагати гроші. А коли туристи почули суму, вони відмовилися. Після цього на них накинулися фотографи і почали їх бити ногами.

"Скільки разів вже сказано: це не просто фотографи з тваринами – це реальні вимагачі грошей. Це грабунок і розбій. Сам в цьому місці, по дорозі до фортеці, потрапив у таку ж ситуацію з вимаганням, але поруч була компанія друзів з Донбасу, а ті вміють за себе постояти. Цим же туристам не пощастило", - написав Киріак і зазначив, що поліція ніяк не реагує на подібні інциденти, що може означати тільки одне – вони у змові з вимагачами.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що у Києві під школою впіймали збоченця.

А також розповідали про те, що під Харковом знайшли застреленим молодого солдата строкової служби.

П'яниця та агресор: у Дніпрі батько бив 12-річного сина заради грошей Почався справжній кошмар: творець проекту "Холостяк" побив вагітну дружину
Новини України побиттявымогательство
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся