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Разбой и грабеж: фотографы избили ногами туристов из-за снимков с орлами (видео)

STYLERЖизнь    23.07.2019 - 16:58
Разбой и грабеж: фотографы избили ногами туристов из-за снимков с орлами (видео)
В Судаке избили туристов за фото с орлами (Коллаж РБК-Украина)

Фотографы с животными на курортах занимаются разбоем и вымогательством

Фотографы избили туристов за то, что они не захотели платить за снимки з прирученными орлами. Инцидент произошел в оккупированном Судаке 22 июля. Видео опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook Сандро Кириак.

Он рассказал, что 22 июля возле стен Судакской крепости произошла безобразная ситуация с туристами. Два молодых человека с живыми орлами обманом уговорили отдыхающих сфотографироваться, а после этого стали вымогать деньги. А когда туристы услышали сумму, они отказались. После этого на них набросились фотографы и начали их избивать ногами.

"Сколько раз уже сказано: это не просто фотографы с животными – это реальные вымогатели денег. Это грабеж и разбой. Сам в этом месте, по пути в крепость, попал в такую же ситуацию с вымогательством, но рядом была компания друзей с Донбасса, а те за себя постоять умеют. Этим же туристам не повезло", - написал Кириак и отметил, что полиция никак не реагирует на подобные инциденты, что может означать только одно – они в сговоре с вымогателями.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Киеве под школой поймали извращенца.

А также рассказывали о том, что под Харьковом нашли застреленным молодого солдата срочной службы.

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