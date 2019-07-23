Розбій і грабіж: фотографи побили ногами туристів через знімки з орлами (відео)

Фотографи побили туристів за те, що вони не захотіли платити за знімки з прирученими орлами. Інцидент стався в окупованому Судаку 22 липня. Відео опублікував на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook Сандро Киріак.

Він розповів, що 22 липня біля стін Судакської фортеці сталася жахлива ситуація з туристами. Дві молодих людини з живими орлами обманом вмовили відпочиваючих сфотографуватися, а після цього почали вимагати гроші. А коли туристи почули суму, вони відмовилися. Після цього на них накинулися фотографи і почали їх бити ногами.

"Скільки разів вже сказано: це не просто фотографи з тваринами – це реальні вимагачі грошей. Це грабунок і розбій. Сам в цьому місці, по дорозі до фортеці, потрапив у таку ж ситуацію з вимаганням, але поруч була компанія друзів з Донбасу, а ті вміють за себе постояти. Цим же туристам не пощастило", - написав Киріак і зазначив, що поліція ніяк не реагує на подібні інциденти, що може означати тільки одне – вони у змові з вимагачами.

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