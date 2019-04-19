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Розгромили квартиру: підлітки у Харкові влаштували п'яний дебош заради лайків

STYLERЖиття    19.04.2019 - 11:27
Розгромили квартиру: підлітки у Харкові влаштували п'яний дебош заради лайків
Колаж РБК-Україна

Малолітні вандали трощили квартири на камеру

У Харкові підлітки трощили квартири на камеру заради лайків. Тепер юнаки повинні компенсувати заподіяну шкоду, малолітніх порушників вже розшукує поліція. Про це інформує ТСН.

На ролику група підлітків під веселу музику громить лавки в парку, катається між вагонами, п'є алкоголь, а після розносить вщент чиюсь квартиру. До речі, попит на подібний контент виявився досить високим: буквально за кілька днів відео набуло величезну популярність в соцмережах.

Розгромили квартиру: підлітки у Харкові влаштували п'яний дебош заради лайківУ Харкові вандали трощили квартири на камеру: (YouTube/ТСН)

Погром хлопці влаштували у квартирі дівчини, коли прийшли п'яні у гості. За заподіяну шкоду, яку постраждала оцінює в 3000 гривень, порушники навіть не вибачилися.

"Він вкрав прикраси моєї сестри, зруйнував мої речі, рибок вкрав, постільну білизну, яким він гасив цигарки та ходив на неї в туалет", - каже господарка квартири Світлана.

А от комунальники йзовсім планують звертатися до суду, щоб хлопці відшкодували збитки місту. Кажуть, що заради цього відео герої ролика знищили майна на 100 тисяч.

Відео погрому миттєво зникло зі сторінок соцмереж після того, як хлопців почали шукати правоохоронці. Особи порушників вже встановлені, їх напевно чекають штрафи та компенсації за пошкоджене майно.

До речі, 15-річний Кирило Соболєв, який є учасником скандального дебошу, свої помилки визнає. "Це просто була дитяча дурість, підліткова. Рейтинг, перегляди - всього цього захотілося. Доведеться нести відповідальність. Я знайду собі роботу, не хочу, щоб батьки за мене платили. Я зробив сам, і платити буду сам", - розповів хлопець.

У Харкові вандали трощили квартири на камеру: (YouTube/ТСН)

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