"Рознести в пух і прах": Кікабідзе передбачив швидкий розпад Росії

Відомий актор порівняв розвал СРСР і можливий розпад РФ

Радянський і грузинський актор та співак Вахтанг Кікабідзе прогнозує швидкий розпад Російської Федерації. Таку заяву він зробив в інтерв'ю Deutsche Welle.

79-річний артист розповів, що в 1991 році, коли розпався Радянський Союз, він відчув шок, проте дуже зрадів і накрив з цього приводу стіл.

"Це, звичайно, був шок, але ми вже відчували, що це має статися. Але все одно, коли ти в цьому котлі варишся все життя з дитинства, важко уявити, що таку величезну махіну можна так рознести в пух і прах", - зазначив артист.

"Але Росія знову до цього йде, по-моєму", - переконаний актор.

Кікабідзе також зазначив, що ненавидить герб СРСР – заборонені в Україні серп і молот.

"Які мізки повинні були бути у нас, щоб такий герб дивний придумати? Це все було пов'язане з хріновим життям цієї величезної країни", - зазначив актор.

На його думку, злість за розпад Союзу Володимир Путін вирішив зігнати саме на Грузії.

"Якщо нас вчасно не приймуть НАТО, Грузія може зникнути", - вважає артист.

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