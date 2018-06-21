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"Разнести в пух и прах": Кикабидзе предсказал скорый распад России

STYLERLIFE        21.06.2018 - 14:04
Фото: wikimedia.org/Okras
Фото: wikimedia.org/Okras

Известный актер сравнил развал СССР и возможный распад РФ

Советский и грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе прогнозирует скорый распад Российской Федерации. Такое заявления он сделал в интервью Deutsche Welle.

79-летний артист рассказал, что в 1991 году, когда распался Советский Союз, он испытал шок, однако очень обрадовался и накрыл по этому поводу стол.

"Это, конечно, был шок, но мы уже чувствовали, что это должно произойти. Но все равно, когда ты в этом котле варишься всю жизнь с детства, представить трудно, что такую огромную махину можно так разнести в пух и прах", - отметил артист.

"Но Россия опять к этому идет, по-моему", - уверен актер.

Кикабидзе также отметил, что ненавидит герб СССР – запрещенные в Украине серп и молот.

"Какие мозги должны были быть у нас, чтобы такой герб странный придумать? Это все было связано с хреновой жизнью этой огромной страны", - отметил актер.

По его мнению, злость за распад Союза Владимир Путин решил выместить именно на Грузию.

"Если нас вовремя не примут в это НАТО, Грузия может исчезнуть", - считает артист.

Ранее американский политолог предрек развал России.

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Теги: Россия, Вахтанг Кикабидзе, распад
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