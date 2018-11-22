"Розчаровані Майданом": в мережі звернули увагу на "парадокс"

Ілюстративне фото (УНІАН)

Активіст Сергій Оснач розповів, чому "бісяться" противники Революції гідності

Найбільше "розчарованих Майданом" - серед тих, хто на Майдані не був і не підтримував його вимог. Про це 21 листопада, у День Гідності і Свободи, заявив громадський діяч, активіст руху "Відсіч" Сергій Оснач.

"Противники Майдану розповідають нам, що він був даремно й не досяг своєї мети. Але чому ж тоді вони так розчаровані? Чому пропагандисти на російському ТБ навперебій волають про поразку Майдану? Бо Україна тепер - не покірлива колонія, приречена на загибель у болоті під назвою "русскій мір", а динамічна країна з перспективами, яка зупинила наступ Росії та попри всі перепони рухається до Європи", - написав він на своїй Facebook-сторінці.

"Розчарування совків і біснування рашистів - не що інше, як свідчення перемоги Майдану, завдяки якій Україна отримала шанс і намагається його реалізувати. А чи реалізує - залежить від того, чи здатні українці захистити й зміцнити свою перемогу, чи самі ж її змарнують, повіривши ворогу", - резюмував Оснач.

Скриншот посту (facebook.com/sergiyosnach)

Думку активіста роздилили і інші українці.

"100%! І ще -"не за те стояли" - один з токсичних ворожих наративів", - написала Галина Яворська.

Скриншот коментарів (facebook.com/sergiyosnach)

Нагадаємо, що у День Гідності і Свободи в Києві вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні.

Раніше ми писали про те, що Литва підтримує Україну у захисті цінностей Майдану.

Відео: РБК-Україна