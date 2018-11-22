"Разочаровались в Майдане": в сети обратили внимание на "парадокс"

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Активист Сергей Оснач рассказал, почему "бесятся" противники Революции достоинства

Больше всего "разочарованных Майданом" - среди тех, кто на Майдане не был и не поддерживал его требований. Об этом 21 ноября, в День Достоинства и Свободы, заявил общественный деятель, активист движения "Відсіч" Сергей Оснач.

"Противники Майдана рассказывают нам, что он был зря и не достиг своей цели. Но почему же тогда они так разочарованы? Почему пропагандисты на российском ТВ наперебой вопят о поражении Майдана? Потому что Украина теперь - не кроткая колония, обреченная на гибель в болоте под названием "русский мир", а динамичная страна с перспективами, которая остановила наступление России и несмотря на все преграды, движется в Европу", - написал он на своей Facebook-странице.

"Разочарование совков и беснование рашистов - не что иное, как свидетельство победы Майдана, благодаря которой Украина получила шанс и пытается его реализовать. А реализует ли - зависит от того, способны ли украинцы защитить и укрепить свою победу, или сами же ее отнимут, поверив врагу", - резюмировал Оснач.

Скриншот поста (facebook.com/sergiyosnach)

Мнение активиста роздилили и другие украинцы.

"100%! И еще - "не за то стояли" - один из токсичных вражеских нарративов", - написала Галина Яворская.

Скриншот комментариев (facebook.com/sergiyosnach)

Напомним, что в День Достоинства и Свободы в Киеве почтили память Героев Небесной Сотни.

Ранее мы писали о том, что Литва поддерживает Украину в защите ценностей Майдана.

Видео: РБК-Украина