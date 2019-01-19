"Розітріться і випийте чай": топ-6 порад на Водохреще від ДСНС України

Фото: Хрещення (instagram.com/moemisto_ternopil)

ДСНС України залучила для забезпечення безпеки понад 2900 співробітників

19 січня – велике релігійне свято – Хрещення. У цей день прийнято занурюватися в воду, яка знаходиться під небом, вважається, що так людина може змити гріхи і отримати боже благословення. Для того, щоб уникнути надзвичайних ситуацій, рятувальники розповіли, де можна безпечно зануритися і як вести себе на замерзлих річках і озерах. Про це повідомляється в публікації ДСНС України в Facebook.

Повідомляється, що для забезпечення безпеки українців ДСНС залучила понад 2900 співробітників і 541 одиницю техніки.

"19 січня в Україні відзначається одне з найважливіших релігійних свят - Хрещення, яке традиційно супроводжується масовим відвідуванням водойм і зануреннями в крижану воду. Для того, щоб уникнути виникнення надзвичайних подій, у кожному регіоні визначені офіційні місця, куди можна прийти і викупатися. Там чергують рятувальники, водолази ДСНС, правоохоронці та медичні працівники. Зокрема, на водоймах країни вже встановлено 967 рятувальних постів у складі 3-4 осіб із засобами порятунку. Загалом, в цей день від ДСНС на водних об'єктах чергують понад 2 тис. 900 осіб і 541 одиниця техніки", - йдеться в заяві служби.

Рятувальники також додали, що провели по всій країні інформаційно-роз'яснювальну роботу щодо безпечного перебування на замерзлих річках і озерах

"Крім того, напередодні по всій країні фахівці Служби порятунку проводили інформаційно-роз'яснювальну роботу щодо безпечного перебування на замерзлих річках і озерах, а також навчали як рятуватися у разі надзвичайної події на льоду", - додали в співтоваристві ДСНС України

Скріншот поста облікового запису facebook.com/MNS.GOV.UA

Рятувальники також опублікували відео, в якому розповіли, як правильно занурюватися для уникнення надзвичайних ситуацій.

Не вживайте спиртні напої перед купанням. Не перебувайте у воді більше 10 секунд. Після купання розітріться і випийте чай. Купайтеся в присутності медиків і рятувальників. Вибирайте водойми з безпечним спуском. Не допускайте купання дітей без нагляду дорослих.

Відео: (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Нагадаємо, що раніше синоптик попередила про "сюрпризи" погоди на Водохреща.

Також ми публікували вірші і листівки для привітання близьких з Хрещенням.