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"Розітріться і випийте чай": топ-6 порад на Водохреще від ДСНС України

STYLERЖиття    19.01.2019 - 11:51
"Розітріться і випийте чай": топ-6 порад на Водохреще від ДСНС України
Фото: Хрещення (instagram.com/moemisto_ternopil)

ДСНС України залучила для забезпечення безпеки понад 2900 співробітників

19 січня – велике релігійне свято – Хрещення. У цей день прийнято занурюватися в воду, яка знаходиться під небом, вважається, що так людина може змити гріхи і отримати боже благословення. Для того, щоб уникнути надзвичайних ситуацій, рятувальники розповіли, де можна безпечно зануритися і як вести себе на замерзлих річках і озерах. Про це повідомляється в публікації ДСНС України в Facebook.

Повідомляється, що для забезпечення безпеки українців ДСНС залучила понад 2900 співробітників і 541 одиницю техніки.

"19 січня в Україні відзначається одне з найважливіших релігійних свят - Хрещення, яке традиційно супроводжується масовим відвідуванням водойм і зануреннями в крижану воду. Для того, щоб уникнути виникнення надзвичайних подій, у кожному регіоні визначені офіційні місця, куди можна прийти і викупатися. Там чергують рятувальники, водолази ДСНС, правоохоронці та медичні працівники. Зокрема, на водоймах країни вже встановлено 967 рятувальних постів у складі 3-4 осіб із засобами порятунку. Загалом, в цей день від ДСНС на водних об'єктах чергують понад 2 тис. 900 осіб і 541 одиниця техніки", - йдеться в заяві служби.

Рятувальники також додали, що провели по всій країні інформаційно-роз'яснювальну роботу щодо безпечного перебування на замерзлих річках і озерах

"Крім того, напередодні по всій країні фахівці Служби порятунку проводили інформаційно-роз'яснювальну роботу щодо безпечного перебування на замерзлих річках і озерах, а також навчали як рятуватися у разі надзвичайної події на льоду", - додали в співтоваристві ДСНС України

&quot;Розітріться і випийте чай&quot;: топ-6 порад на Водохреще від ДСНС України&quot;Розітріться і випийте чай&quot;: топ-6 порад на Водохреще від ДСНС України

Скріншот поста облікового запису facebook.com/MNS.GOV.UA

Рятувальники також опублікували відео, в якому розповіли, як правильно занурюватися для уникнення надзвичайних ситуацій.

  1. Не вживайте спиртні напої перед купанням.
  2. Не перебувайте у воді більше 10 секунд.
  3. Після купання розітріться і випийте чай.
  4. Купайтеся в присутності медиків і рятувальників.
  5. Вибирайте водойми з безпечним спуском.
  6. Не допускайте купання дітей без нагляду дорослих.

Відео: (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Нагадаємо, що раніше синоптик попередила про "сюрпризи" погоди на Водохреща.

Також ми публікували вірші і листівки для привітання близьких з Хрещенням.

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