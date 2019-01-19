"Разотритесь и выпейте чай": топ-6 советов на Крещение от ГСЧС Украины

Фото: Крещение (instagram.com/moemisto_ternopil)

ГСЧС Украины привлекла для обеспечения безопасности более 2900 сотрудников

19 января ­– большой религиозный праздник – Крещение. В этот день принято окунаться в воду находящуюся под небом, считается, что так человек может смыть грехи и получить божье благословение. Для того, чтобы избежать чрезвычайных ситуаций, спасатели рассказали, где можно безопасно окунуться и как вести себя на замерзших реках и озерах. Об этом сообщается в публикации ГСЧС Украины в Facebook.

Сообщается, что для обеспечения безопасности украинцев ГСЧС привлекла более 2900 сотрудников и 541 единицу техники.

"19 января в Украине отмечается один из важнейших религиозных праздников - Крещение, которое традиционно сопровождается массовым посещением водоемов и погружениями в ледяную воду. Для того, чтобы избежать возникновения чрезвычайных событий, в каждом регионе определены официальные места, куда можно прийти и искупаться. Там дежурят спасатели, водолазы ДСНС, правоохранители и медицинские работники. В частности, на водоемах страны уже установлено 967 спасательных постов в составе 3-4 человек со средствами спасения. В общем, в этот день от ДСНС на водных объектах дежурят более 2 тыс. 900 человек и 541 единица техники", - говорится в заявлении службы.

Спасатели также добавили, что провели по всей стране информационно-разъяснительную работу по безопасному пребыванию на замерзших реках и озерах.

"Кроме того, накануне по всей стране специалисты Службы спасения проводили информационно-разъяснительную работу по безопасному пребыванию на замерзших реках и озерах, а также обучали как спасаться в случае чрезвычайного происшествия на льду", - добавили в сообществе ГСЧС Украины.

Скриншот поста аккаунта facebook.com/MNS.GOV.UA

Спасатели также опубликовали видео, в котором рассказали, как правильно окунаться для избегания чрезвычайных ситуаций.

Не употребляйте спиртные напитки перед купанием. Не пребывайте в воде более 10 секунд. После купания разотритесь и выпейте чай. Купайтесь в присутствии медиков и спасателей. Выбирайте водоемы с безопасным спуском. Не допускайте купания детей без наблюдения взрослых.

Видео: (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Напомним, что ранее cиноптик предупредила о "сюрпризах" погоды на Крещение.

Также мы публиковали стихи и открытки для поздравления близких с Крещением.