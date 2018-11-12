Розроблено додаток для смартфона, який діагностує серцеве захворювання

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Додаток не поступається інструментам діагностики

У США розробники створили додаток під назвою AliveCor, який у поєднанні з двома зовнішніми датчиками дозволяє швидко діагностувати один з різновидів інфаркту міокарда. Про це інформує New Atlas.

Дана система фокусується на виявленні дуже специфічної і смертельної форми серцевого нападу - інфаркту міокарда. Серцевий напад виникає, коли основна артерія повністю заблокована, і смерть може наступити в найближчі терміни, якщо протягом короткого часу на допомогу ніхто не прийде.

"Якщо у когось виникає біль у грудях, а при цьому у них ніколи раніше не було болю в грудях, то вони можуть подумати, що це всього лише помилка, і не поїдуть у відділення невідкладної допомоги. Це небезпечно, тому що чим швидше ми відкриємо заблоковану артерію, тим краще буде для пацієнта", - говорить автор дослідження Брент Мухлестейн.

Точність нової системи для смартфонів була підтверджена дослідженням: 204 піддослідних пацієнта, що страждають від гострого болю в грудях, пройшли традиційну кардіограму і дослідження за допомогою двох датчиків та додатку. Експеримент підтвердив, що розроблена система працює не гірше традиційного ЕКГ.

Результати дослідження були представлені на науковій сесії Американської асоціації серця у 2018 році в Чикаго на початку листопада.

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