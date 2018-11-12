Разработано приложение для смартфона, которое диагностирует сердечное заболевание

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Приложение не уступает инструментам диагностики

В США разработчики создали приложение под названием AliveCor, которое в сочетании с двумя внешними датчиками позволяет быстро диагностировать одну из разновидностей инфаркта миокарда. Об этом информирует New Atlas.

Данная система фокусируется на выявлении очень специфической и смертельной форме сердечного приступа - инфаркта миокарда. Сердечный приступ возникает, когда основная артерия полностью заблокирована, и смерть может наступить в ближайшие сроки, если в течении короткого времени на помощь никто не придет.

"Если у кого-то возникает боль в груди, а при этом у них никогда ранее не было боли в груди, то они могут подумать, что это всего лишь ошибка и не поедут в отделение неотложной помощи. Это опасно, потому что чем быстрее мы откроем заблокированную артерию, тем лучше будет для пациента", - говорит автор исследования Брент Мухлестейн.

Точность новой системы для смартфонов была подтверждена исследованием: 204 подопытных пациента, страдающих от острой боли в груди, прошли традиционную кардиограмму и исследования с помощью двух датчиков и приложения. Эксперимент подтвердил, что разработанная система была не хуже традиционного ЭКГ.

Результаты исследования были представлены на научной сессии Американской ассоциации сердца в 2018 году в Чикаго в начале ноября.

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