Реальна загроза: Супрун розповіла, що робити у разі отруєння побутовою хімією

Фото: (колаж РБК-Україна)

Супрун повідомила, як надати дитині першу допомогу в разі отруєння побутовою хімією

Уляна Супрун розповіла батькам, як допомогти дітям у разі отруєння побутовою хімією. Про це експерт повідомила в соціальній мережі Facebook на своїй сторінці.

Медик пише, що дорослі обов'язково повинні дотримуватися інструкцій та зберігати побутову хімію подалі від дітей, оскільки в результаті неуважності дитині може загрожувати реальна небезпека.

"Яскравий дизайн та етикетки різних упаковок з хімічними речовинами викликають цікавість дітей. У групі ризику-діти від 1 до 3 років, які вже стали досить активними, щоб дістатися до небезпечної рідини. Наслідки від пиття такої речовини залежать від його агресивності, концентрації, кількості, віку дитини і стану здоров'я", - стверджує Супрун.

Також вона зазначає, що майже у кожного з нас у будинку є 9% оцет, капсули для прання, парфумерія, засоби для манікюру та педикюру, побутові хімічні речовини. Для дітей також є небезпечними популярні набори для юних хіміків.

За статистикою, щомісяця у лікарню госпіталізуються 15-20 дітей. У разі отруєння виникає слинотеча, болі і порушення при ковтанні, набряк слизової оболонки губ, осиплість голосу, млявість, нудота і блювота, відмова від їжі і води, загальна слабкість, підвищення температури тіла, часте і поверхневе дихання. Якщо перераховані вище симптоми були помічені у дитини, то Супрун рекомендує дорослим зробити деякі дії:

Негайно викликати швидку, яка доставить дитину до стаціонару.

До приїзду працівників швидкої допомоги дати дитині випити води або молока, щоб промити ротову порожнину.

Всім дітям, які вживали агресивні рідини, обов'язково необхідно проведення ендоскопії.

"Хімічні опіки стравоходу - одна з найбільш важких патологій дитячого віку, яка потребує надання невідкладної кваліфікованої допомоги", - зазначає експерт, застерігаючи батьків від можливої небезпеки.

Як допомогти дитині при отруєнні побутовою хімією: (фото: facebook.com/Уляна Супрун)

Нагадаємо, що Супрун висловилася щодо інсульту у Емілії Кларк - відомої актриси, яка зіграла роль у "Іграх престолів".

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