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Зірка "Ігри престолів" перенесла інсульт: Супрун прокоментувала ситуацію

STYLERЖиття    27.03.2019 - 08:16
Зірка "Ігри престолів" перенесла інсульт: Супрун прокоментувала ситуацію
Фото: (колаж РБК-Україна)

Супрун висловилася щодо інсульту у Емілії Кларк

В. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун прокоментувала інсульт Емілії Кларк. Вона назвала це показовою історією і застерегла українців від небезпеки. Про це експерт повідомила на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Те, що трапилося з актрисою з "Гри Престолів" підштовхує уважніше ставитися до свого здоров'я. Виконавиця ролі Дейенеріс Таргаріен каже, що не звертала увагу на запаморочення, оскільки думала, що це стрес.

Вперше проблема зі здоров'ям виникла в 24 роки, тоді актриса не надала цьому особливого значення. Проте надалі ситуації повторювалися і одного разу на тренуванні у неї почалися різкі головні болі та нудота.

"При таких станах біль зазвичай дуже сильна, розпираюча, може бути пульсуючою, супроводжуватися нудотою, блювотою, судомами і навіть втратою свідомості", - коментує експерт.

Кларк прооперували, а після їй розповіли, що третина пацієнтів помирають. Реабілітація дала свої плоди, але пізніше в мозку актриси знайшли ще одну аневризму і довелося знову оперувати. В результаті почалася кровотеча, через яку, розкривши череп, зробили третю операцію.

Зірка &quot;Ігри престолів&quot; перенесла інсульт: Супрун прокоментувала ситуаціюЭмилия Кларк (instagram.com/emilia_clarke)

За словами представника міністерства, коли кров накопичується навколо мозку - це небезпечний для життя вид інсульту. Тому, щоб уникнути проблем, важливо вчасно звернутися до фахівця: він визначить фактори ризику інсульту і розрахує його ймовірність у найближчі п'ять - десять років.

При високому ризику варто звернутися до сімейного лікаря або терапевта. Вони порадять, як уникнути проблем з судинами, при необхідності спрямують на обстеження, до кардіолога або судинного невролога.

Нагадаємо, що Супрун розповіла, що робити, якщо лікар порушує ваші права.

Ми повідомляли про те, що Супрун попередила про небезпеку для здоров'я.

А також розповідали про те, що в Україні скасовують лікарняні і Уляна Супрун пояснила чому.

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