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Звезда "Игры престолов" перенесла инсульт: Супрун прокомментировала ситуацию

STYLERЖизнь    27.03.2019 - 08:16
Звезда "Игры престолов" перенесла инсульт: Супрун прокомментировала ситуацию
Фото: (коллаж РБК-Украина)

Супрун высказалась касательно инсульта у Эмилии Кларк

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун прокомментировала инсульт Эмилии Кларк. Она назвала это показательной историей и предостерегла украинцев от опасности. Об этом эксперт сообщила на своей странице в социальной сети Facebook.

Случившееся с актрисой из "Игры Престолов" подталкивает внимательнее относиться к своему здоровью. Исполнительница роли Дейенерис Таргариен говорит, что не обращала внимание на головокружения, поскольку думала, что это стресс.

Впервые проблема со здоровьем возникла в 24 года, тогда актриса не придала этому особого значения. Однако в дальнейшем ситуации повторялись и однажды на тренировке у нее начались резкие головные боли и тошнота.

"При таких состояниях боль обычно очень сильная, распирающая, может быть пульсирующей, сопровождаться тошнотой, рвотой, судорогами и даже потерей сознания", - комментирует эксперт.

Кларк прооперировали, а после ей рассказали, что треть пациентов умирают. Реабилитация дала свои плоды, но позже в мозге актрисы нашли еще одну аневризму и пришлось снова оперировать. В итоге началось кровотечение, из-за которого, раскрыв череп, сделали третью операцию.

Звезда &quot;Игры престолов&quot; перенесла инсульт: Супрун прокомментировала ситуациюЭмилия Кларк (instagram.com/emilia_clarke)

По словам представителя министерства, когда кровь накапливается вокруг мозга - это опасный для жизни вид инсульта. Потому, чтобы избежать проблем, важно вовремя обратиться к специалисту: он определит факторы риска инсульта и рассчитает его вероятность в ближайшие пять - десять лет. 

При высоком риске стоит обратиться к семейному врачу или терапевту. Они посоветуют, как избежать проблем с сосудами, при необходимости направят на обследования, к кардиологу или сосудистому неврологу.

Напомним, что Супрун рассказала, что делать, если врач нарушает ваши права.

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