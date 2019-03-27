Реальная угроза: Супрун рассказала, что делать в случае отравления бытовой химией

Фото: (коллаж РБК-Украина)

Супрун сообщила, как оказать ребенку первую помощь в случае отравления

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала родителям, как помочь детям в случае отравления бытовой химией. Об этом эксперт сообщила в социальной сети Facebook на своей странице.

Медик пишет, что взрослые обязательно должны придерживаться инструкций и хранить бытовую химию подальше от детей, поскольку в результате невнимательности ребенку может грозить реальная опастность.

"Яркий дизайн и этикетки различных упаковок с химическими веществами привлекают детей. В группе риска дети от 1 до 3 лет, которые уже стали достаточно активными, чтобы добраться до опасной жидкости. Последствия от питья такого вещества зависят от его агрессивности, концентрации, количества, возраста ребенка и состояния здоровья", - утверждает Супрун.

Также она отмечает, что почти у каждого из нас есть дома 9% уксус, капсулы для стирки, батарейки, средства для маникюра и педикюра, химические бытовые вещества. Для детей также являются опасными популярные наборы для юных химиков.

По статистике, ежемесячно в больницу госпитализируются 15-20 детей. В случае отравления возникает слюнотечение, боли и нарушения при глотании, отек слизистой оболочки губ, осиплость голоса, вялость, тошнота и рвота, отказ от еды и воды, общая слабость, повышение температуры тела, частое и поверхностное дыхание. Если вышеперечисленные симптомы были замечены у ребенка, то Супрун рекомендует взрослым сделать некоторые действия:

Немедленно вызвать скорую, которая доставит ребенка в стационар.

До приезда работников скорой помощи дать ребенку выпить воды или молока, чтобы промыть ротовую полость.

Всем детям, которые употребляли агрессивные жидкости, обязательно необходимо проведение эндоскопии.

"Химические ожоги пищевода - одна из самых тяжелых патологий детского возраста, которая требует оказания неотложной квалифицированной помощи", - отмечает эксперт, предостерегая родителей от возможной опасности.

Как помочь ребенку при отравлении бытовой химией: (фото: facebook.com/Уляна Супрун)

Напомним, что Супрун высказалась касательно инсульта у Эмилии Кларк - известной актрисы, сыгравшей роль в "Играх престолов".

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