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Реальна загроза: Супрун розповіла, що робити у разі отруєння побутовою хімією


Супрун повідомила, як надати дитині першу допомогу в разі отруєння побутовою хімією

Уляна Супрун розповіла батькам, як допомогти дітям у разі отруєння побутовою хімією. Про це експерт повідомила в соціальній мережі Facebook на своїй сторінці.

Медик пише, що дорослі обов'язково повинні дотримуватися інструкцій та зберігати побутову хімію подалі від дітей, оскільки в результаті неуважності дитині може загрожувати реальна небезпека.

"Яскравий дизайн та етикетки різних упаковок з хімічними речовинами викликають цікавість дітей. У групі ризику-діти від 1 до 3 років, які вже стали досить активними, щоб дістатися до небезпечної рідини. Наслідки від пиття такої речовини залежать від його агресивності, концентрації, кількості, віку дитини і стану здоров'я", - стверджує Супрун.

Також вона зазначає, що майже у кожного з нас у будинку є 9% оцет, капсули для прання, парфумерія, засоби для манікюру та педикюру, побутові хімічні речовини. Для дітей також є небезпечними популярні набори для юних хіміків.

За статистикою, щомісяця у лікарню госпіталізуються 15-20 дітей. У разі отруєння виникає слинотеча, болі і порушення при ковтанні, набряк слизової оболонки губ, осиплість голосу, млявість, нудота і блювота, відмова від їжі і води, загальна слабкість, підвищення температури тіла, часте і поверхневе дихання. Якщо перераховані вище симптоми були помічені у дитини, то Супрун рекомендує дорослим зробити деякі дії:

  • Негайно викликати швидку, яка доставить дитину до стаціонару.
  • До приїзду працівників швидкої допомоги дати дитині випити води або молока, щоб промити ротову порожнину.
  • Всім дітям, які вживали агресивні рідини, обов'язково необхідно проведення ендоскопії.

"Хімічні опіки стравоходу - одна з найбільш важких патологій дитячого віку, яка потребує надання невідкладної кваліфікованої допомоги", - зазначає експерт, застерігаючи батьків від можливої небезпеки.

Як допомогти дитині при отруєнні побутовою хімією: (фото: facebook.com/Уляна Супрун)

Нагадаємо, що Супрун висловилася щодо інсульту у Емілії Кларк - відомої актриси, яка зіграла роль у "Іграх престолів".

Ми повідомляли про те, що Супрун попередила про небезпеку для здоров'я.

А також розповідали про те, що в Україні скасовують лікарняні і Уляна Супрун пояснила чому.

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