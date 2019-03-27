Реальна загроза: Супрун розповіла, що робити у разі отруєння побутовою хімією

Супрун повідомила, як надати дитині першу допомогу в разі отруєння побутовою хімією
Уляна Супрун розповіла батькам, як допомогти дітям у разі отруєння побутовою хімією. Про це експерт повідомила в соціальній мережі Facebook на своїй сторінці.
Медик пише, що дорослі обов'язково повинні дотримуватися інструкцій та зберігати побутову хімію подалі від дітей, оскільки в результаті неуважності дитині може загрожувати реальна небезпека.
"Яскравий дизайн та етикетки різних упаковок з хімічними речовинами викликають цікавість дітей. У групі ризику-діти від 1 до 3 років, які вже стали досить активними, щоб дістатися до небезпечної рідини. Наслідки від пиття такої речовини залежать від його агресивності, концентрації, кількості, віку дитини і стану здоров'я", - стверджує Супрун.
Також вона зазначає, що майже у кожного з нас у будинку є 9% оцет, капсули для прання, парфумерія, засоби для манікюру та педикюру, побутові хімічні речовини. Для дітей також є небезпечними популярні набори для юних хіміків.
За статистикою, щомісяця у лікарню госпіталізуються 15-20 дітей. У разі отруєння виникає слинотеча, болі і порушення при ковтанні, набряк слизової оболонки губ, осиплість голосу, млявість, нудота і блювота, відмова від їжі і води, загальна слабкість, підвищення температури тіла, часте і поверхневе дихання. Якщо перераховані вище симптоми були помічені у дитини, то Супрун рекомендує дорослим зробити деякі дії:
"Хімічні опіки стравоходу - одна з найбільш важких патологій дитячого віку, яка потребує надання невідкладної кваліфікованої допомоги", - зазначає експерт, застерігаючи батьків від можливої небезпеки.
Як допомогти дитині при отруєнні побутовою хімією: (фото: facebook.com/Уляна Супрун)
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