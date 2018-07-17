У реанімації після "виховання": у Тернопільській області горе-мати жорстоко побила маленьку дитину

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Хлопчика госпіталізували медики швидкої допомоги

У Тернопільській області мати жорстоко побила свого дворічного сина за непослух. Хлопчик знаходиться в реанімації, а 37-річна мешканка села Криволука – в поліції. Бригада швидкої медичної допомоги доставила дитину в реанімаційне відділення обласної дитячої лікарні у вкрай важкому стані з зовнішньою гідроцефалією і синцями по всьому тілу. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Тернопільської області.

В медичний заклад з дитиною приїхав батько. Мати постраждалого малюка в цей час давала свідчення в Чортківському відділі поліції.

Варто відзначити, що в родині виховується п'ятеро дітей.

За словами жінки, кілька днів тому вона побила дворічного сина за те, що той плакав. Горе-матір стверджує, що вона вдарила хлопчика двічі рукою, після чого дитина впала на підлогу.

Проте батько дитини розповів, що того дня, коли він повернувся додому, в будинку був крик. Він побачив, як його дружина тримала на руках молодшого дитини і била кулаками дворічного сина.

Відразу після інциденту лікаря ніхто не викликав. Через кілька днів хлопчик втратив свідомість.

Правоохоронці встановлюють обставини отримання тілесних ушкоджень дворічним хлопчиком. Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 166 Кримінального кодексу - злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки.

Раніше повідомлялося, що житель Сумської області до смерті побив чотирирічну дочку. Дівчинка відмовлялася вечеряти, і 28-річний батько вирішив застосувати силу. Дитина померла. В сім'ї виховують ще двох дітей.

Перша допомога при втраті свідомості (відео: STYLER.rbc.ua)