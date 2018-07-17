В реанимации после "воспитания": в Тернопольской области горе-мать жестоко избила маленького ребенка

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Мальчика госпитализировали медики скорой помощи

В Тернопольской области мать за непослушание жестоко избила собственного двухлетнего сына. Мальчик находится в реанимации, а 37-летняя жительница села Криволука – в полиции. Бригада скорой медицинской помощи доставила ребенка в реанимационное отделение областной детской больницы. Мальчик прибыл в крайне тяжелом состоянии с внешней гидроцефалией и синяками по всему телу. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Тернопольской области.

В медицинское учреждение с мальчиком приехал его отец. 37-летняя мать пострадавшего малыша в это время давала показания в Чертковском отделении полиции.

Стоит отметить, что в семье воспитывается пятеро детей.

По словам женщины, несколько дней назад она побила двухлетнего сына за то, что тот плакал. Горе-мать утверждает, что она ударила мальчика дважды рукой, после чего ребенок упал на пол.

Однако отец ребенка рассказал, что тот день, когда он вернулся домой, в доме был крик. Он увидел, как жена держала на руках младшего ребенка и кулаками била двухлетнего сына.

Сразу после инцидента врача никто не вызывал. Через несколько дней мальчик потерял сознание.

Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия. Сведения об инциденте внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье 166 Уголовного кодекса - злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком, повлекшее тяжкие последствия.

Ранее сообщалось, что житель Сумской области до смерти избил четырехлетнюю дочь. Девочка отказывалась ужинать, и 28-летний отец решил применить силу. Ребенок умер. В семье воспитывается еще двое детей.

Первая помощь при потере сознания (видео: STYLER.rbc.ua)