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"Дитина знала": з'явилися нові подробиці про розстріл родини в Харкові (відео)

STYLERLIFE        25.06.2018 - 20:03
Фото: pixabay.com/Jabbacake
Фото: pixabay.com/Jabbacake

У неділю, 24 червня, сім'ю розстріляв давній друг

У Харкові на Салтівці в неділю, 24 червня, в квартирі будинку по вул. Академіка Павлова розстріляли сім'ю. Мати і батько загинули, а їхня 13-річна дочка госпіталізована. Виявилося, що підозрюваний - друг сім'ї, якого знала дівчинка. Про це повідомляє ТСН.

Злочинця, який влаштував стрілянину, затримали, коли він намагався виїхати з міста. У його машині виявили зброю, з якої, як припускають в поліції, чоловік і цілився в сім'ю.

З'ясувалося, що з убитим підозрюваний дружив з дитинства. Останнім часом спілкування у них не ладилося, часто виникали сварки. На допиті підозрюваний зізнався, що добре знав всю родину, і дитину вбивати не збирався. Саме дівчинка розповіла правоохоронцям, хто стоїть за злочином.

Відео: У сім'ю стріляли через борги (tsn.ua)

"Дитина знав, що є дядько Костя, що він спілкується з батьком. Вона сказала, що вона знає дядька Костю, що це був він, перед тим, як їх відвезли в лікарню. Справа розкрита тільки завдяки людям, які там проживають, які допомогли і не побоялися розповісти поліції про те, що вони бачили", - повідомив начальник ГУНП в Харківській області Олег Бех.

У поліції припускають, що мотивом злочину були борги. Під час допиту затриманий назвав це "кровною помстою". Каже, що загиблий був винен йому $100 тис., які не хотів повертати.

Також "копи" розповіли, що в момент стрілянини в квартирі перебували літні батьки загиблого бізнесмена. Коли вони почули постріли, встигли сховатися в іншій кімнаті і злочинець їх не помітив.

Раніше з'явилися деталі трагедії, що сталася в Харкові.

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Теги: стрельба, вбивство, харьков
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