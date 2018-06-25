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Интервью

"Ребенок знал": появились новые подробности о расстреле семьи в Харькове (видео)

STYLERLIFE        25.06.2018 - 20:03
Фото: pixabay.com/Jabbacake
Фото: pixabay.com/Jabbacake

В воскресенье, 24 июня, семью расстрелял давний друг

В Харькове на Салтовке в воскресенье, 24 июня, в квартире дома по ул. Академика Павлова расстреляли семью. Мать и отец погибли, а их 13-летняя дочь госпитализирована. Оказалось, что подозреваемый – друг семьи, которого знала девочка. Об этом сообщает ТСН.

Преступника, который устроил стрельбу, задержали, когда он пытался уехать из города. В его машине обнаружили оружие, из которого, как предполагают в полиции, мужчина и целился в семью.

Выяснилось, что с убитым подозреваемый дружил с детства. В последнее время общение у них не ладилось, часто возникали ссоры. На допросе подозреваемый признался, что хорошо знал всю семью, и ребенка убивать не собирался. Именно девочка рассказала правоохранителям, кто стоит за преступлением.

Видео: В семью стреляли из-за долгов (tsn.ua)

"Ребенок знал, что есть дядя Костя, что он общается с отцом. Она сказала, что она знает дядю Костю, что это был он, перед тем, как их увезли в больницу. Дело раскрыто только благодаря людям, которые там проживают, которые помогли и не побоялись рассказать полиции о том, что они видели", - сообщил начальник ГУНП в Харьковской области Олег Бех.

В полиции предполагают, что мотивом преступления были долги. Во время допроса задержанный назвал это "кровной местью". Говорит, что погибший был должен ему $100 тыс., которые не хотел возвращать.

Также "копы" рассказали, что в момент стрельбы в квартире находились пожилые родители погибшего бизнесмена. Когда они услышали выстрелы, успели спрятаться в другой комнате и преступник их не заметил.

Ранее появились детали трагедии, произошедшей в Харькове.

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Теги: стрельба, убийство, харьков
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