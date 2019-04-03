Ретроградний Сатурн набув чинності: яким знакам Зодіаку варто його боятися

Астрологи розповіли, який вплив має ретроградний Сатурн, скільки триватиме його зворотній рух і яким знакам Зодіаку в цей період варто бути особливо акуратними.

Ретроградний Сатурн змінив на посту ретроградний Меркурій, який переслідував своїм негативним впливом жителів планети впродовж березня. Зворотний рух (ретроградний) Сатурн почав 30 березня і триватиме цей період аж до 17 вересня.

Планета Сатурн – це планета, яка керує порядком і хаосом. Під час ретроградного руху цієї планети в світі починають відбувається важливі, але не завжди приємні події.

Астрологи рекомендують в цей період вийти з-під впливу колективної свідомості, знайти самодостатність, не прислухатися до чужої думки, а складати свою, і дуже обережно ставитися до стереотипів, які нав'язує суспільство.

В особистому житті потрібно прагнути до росту, розвитку, але не використовувати для цього жорсткі методи. Найоптимальніше – використовувати розсудливість, силу і врівноваженість.

Енергетика Сатурна буде провокувати людей на конфлікти і тому потрібно навчитися не реагувати на провокації ворогів і недоброзичливців. На відміну від Меркурія, Сатурн діє м'яко і непомітно.

Знаки Зодіаку, для яких ретроградний Сатурн може бути небезпечний (pixabay.com)

Найважчим цей період виявиться для Терезів, Скорпіонів, Козерогів і Водоліїв. У найближчі півроку їм потрібно навчитися допомагати оточуючим людям і просити про допомогу для себе. Астрологи рекомендують їм взаємодіяти в близькими і навчитися працювати в команді – це принесе їм удачу.

Для Овнів, Тельців, Близнюків, Дів, Стрільців і Риб цей період буде нейтральним, тому астрологи рекомендують їм прагнути до саморозвитку і уникати конфліктів.

Для Раків і Львів період з 30 березня по 17 вересня стане часом отримання нових знань. У найближчі півроку вони зможуть легко зміцнити свої позиції в любові, у фінансових справах, на роботі. Астрологи рекомендують представникам цих знаків не зупинятися на досягнутому і постійно рухатися вперед, так як рух допоможе їм відкрити нові таланти і принесе успіх. В цей період вони радять Ракам та Левам не брати тривалу відпустку і не переривати робочу або творчу діяльність надовго.

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